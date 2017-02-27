Так Вы работали в сфере коррупции... Или и сейчас госбюджет пилите? Это многое объясняет, из того что Вы пишете
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 лип, 2020 21:18
Так Вы работали в сфере коррупции... Или и сейчас госбюджет пилите? Это многое объясняет, из того что Вы пишете
Додано: Сер 29 лип, 2020 21:22
Так выпьем же за то, чтоб наши желания совпадали с нашими возможностями!
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Додано: Сер 29 лип, 2020 21:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Обвалисты,будет ещё праздник на вашей улице,просто до выборов пора выдохнуть и заняться какими-то более важными делами)
Оппа в бюджете наростает,Кабмин выкатил абсолютно нереалистичный план роста ВВП в 2021-м,основываясь на каком-то неадекватном минимальном падении в этом.
Сейчас им надо подать бюджет на новый год,но он будет точно таким же неадекватным как и коронавирусный 2020-ть.
Вот смотрите что делается в этом месяце: собрали на утро 29-го июля всего навсего 57 ярдов,плюс есть долг по НДС,примерно 6 ярдов.
Из этой суммы я подозреваю 10 ярдов налил НБУ типа прибыли от интервенций на Межбанке.
Выходит это абсолютный минимум после жёсткого карантина,май было собрано примерно 64 в бюджет,июнь 59,а теперь выходит наколядовали 51 минус 10 и осталось 3 дня до конца месяца,ну может ещё 4-6 соберут,выходит в этом месяца нас постигла абсолютная бюджетная катастрофа,мы соберём 45-47 ярдов,при расходах под 115.
Можно только догадываться о падении ВВП,но судя по текущим доходам в бюджет,там точно минус 20%.
Другого выхода как напечатать бумагу и сорваться в 2014-2015-й и выловить такую же кратность просто НЕТ,а пока натягиваем пружину и ждём предвыборных подачек\сказок,а пока ревальвация,но с душком полного и необратимого звиздеца(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 29 лип, 2020 22:32
В Долярчика стовпчики 17.5% в грн до НР, відкупицця і зразу в іпотеку ПА10%.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 29 лип, 2020 22:56
Да нет никакой оппы в бюджете, Кабмин как сыр в масле в деньгах катается. Но видимо из-за дурмана от роскоши решили задоить досмерти корову, которая их кормила.
Додано: Чет 30 лип, 2020 07:44
пом"ятаю у 2013 було макс 1,38
по парі евро/долл дуже важно давати прогнози більше ніж на 2 тижні
чекаю, що 1,20 буде, а вище -німа ніякої гарантії
прогнози від банків дуже різні
я регулярно моніторю цей пул прогноз
що ми бачимо: окремі персони прогнозують ріст, але крупні банки-прогнозуют падіння
довіраю Йохей Элам (він бачіть кросс 1,18 через 3 міс)
тобто ні у кого не має прогнозу віще 1,20
но це нічаго не значить, вони дають прогноз кожної пятниці до 1500 GMT і часто корегують свої прогнози
чекаю на 1,19 і буду рішати продавати евро чи ні,
у 2017 почитав зелені простирадла від шановного ДС та у травні 2017 почав різко скидувати евро по 1,11 (перед виборами у Франції прогнози були, що 1,11 це макс и пара піде на 1,07/08)
а пара пішла на 1,20 і потім до 1,25
втратив багато
тобто: не треба чекати 90% прогнозу від форуму (чи інших сайтів), треба зважено приймати рішення by yourself
може вже час продавати евро маленькими частками ?:roll:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 30 лип, 2020 08:26
Кто ж до выборов скажет, что все плохо? Конечно будут сказать только о прекрасном
Та ні, він піраміди полюбляє, мабуть, фараоном себе уявляє
П.С. Долярчик, без образ
Додано: Чет 30 лип, 2020 08:39
У "МАУ" заявили про 60 мільйонів доларів збитків і скорочення 900 співробітників
"Кожен місяць простою авіакомпанії коштують близько 14,5 млн доларів обов'язкових витрат, що й сформувало обсяг збитку близько 60 млн за період припинення діяльності компанії", - розповів Дьошин.
"Простій в роботі компанії та істотне зниження обсягів роботи авіакомпанії після відновлення авіасполучення Україною призводить до вимушеного поступового скорочення близько 900 співробітників МАУ", - додав він.
За його словами, насправді вважати польоти відновленими важко навіть зараз, оскільки після відновлення Україною авіасполучення у червні здійснювати планування маршрутів доводиться в умовах великої кількості обмежень з боку інших держав.
Додано: Чет 30 лип, 2020 08:39
Очевидное невероятное...
28.07.2020 Потяг №122 "Миколаїв-Київ". Вільних місць немає.
29.07.2020 Потяг №121 "Київ-Миколаїв". Поїхав з вільними місцями: 4 люкса, 18 купейних та 252 плацкартних
Що це? Кінець липня, пік поїздок на відпочинок
Прямий вплив новин про коронавірус в с.Рибаківка? Не думаю, бо є ще багато інших злачних місць. Вони полетіли в Туреччину? Не факт, бо нещодавно один з операторів не міг завантажити літак на Туреччину, лишалося 28 вільних місць..
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