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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6105610661076108

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 222
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
60
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
110
Ніяких змін не очікую
16%
35
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 21:18

  juristkostya написав:как человек, работавший на руководящей должности в коммунальном хозяйстве, я мог бы много вам рассказать о тарифообразовании монополистов и том, каким огромным прорывом является нынешняя модель продажи газа


Так Вы работали в сфере коррупции... Или и сейчас госбюджет пилите? Это многое объясняет, из того что Вы пишете
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 21:22

  freeze написав:
  zРадио написав:Кабмин утвердил прогноз ВВП на следующие 3 года:
- в 2021-м рост на 4,6%;
- в 2022-м - на 4,3%;
- в 2023-м - на 4,7%.


Планы не впечатляют. Так ВВП времен Януковича-2013 мы догонять будем ровно так как обещал Саакашвили еще много лет, а мы все не молодеем, время идёт )))
Недавно задумался, что владелец интернет-магазина Безос оценивается больше годового ВВП огромного государства как наше, и это даже с учётом того, что бывшая супруга Безоса забрала у Джеффа значительную часть его состояния - 39 миллиардов.

Так выпьем же за то, чтоб наши желания совпадали с нашими возможностями!
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 21:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Обвалисты,будет ещё праздник на вашей улице,просто до выборов пора выдохнуть и заняться какими-то более важными делами)

Оппа в бюджете наростает,Кабмин выкатил абсолютно нереалистичный план роста ВВП в 2021-м,основываясь на каком-то неадекватном минимальном падении в этом.

Сейчас им надо подать бюджет на новый год,но он будет точно таким же неадекватным как и коронавирусный 2020-ть.
Вот смотрите что делается в этом месяце: собрали на утро 29-го июля всего навсего 57 ярдов,плюс есть долг по НДС,примерно 6 ярдов.
Из этой суммы я подозреваю 10 ярдов налил НБУ типа прибыли от интервенций на Межбанке.
Выходит это абсолютный минимум после жёсткого карантина,май было собрано примерно 64 в бюджет,июнь 59,а теперь выходит наколядовали 51 минус 10 и осталось 3 дня до конца месяца,ну может ещё 4-6 соберут,выходит в этом месяца нас постигла абсолютная бюджетная катастрофа,мы соберём 45-47 ярдов,при расходах под 115.
Можно только догадываться о падении ВВП,но судя по текущим доходам в бюджет,там точно минус 20%.

Другого выхода как напечатать бумагу и сорваться в 2014-2015-й и выловить такую же кратность просто НЕТ,а пока натягиваем пружину и ждём предвыборных подачек\сказок,а пока ревальвация,но с душком полного и необратимого звиздеца(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 22:32

  somilitark написав:Обвалисты,будет ещё праздник на вашей улице,просто до выборов пора выдохнуть и заняться какими-то более важными делами)

Оппа в бюджете наростает,Кабмин выкатил абсолютно нереалистичный план роста ВВП в 2021-м,основываясь на каком-то неадекватном минимальном падении в этом.

Сейчас им надо подать бюджет на новый год,но он будет точно таким же неадекватным как и коронавирусный 2020-ть.
Вот смотрите что делается в этом месяце: собрали на утро 29-го июля всего навсего 57 ярдов,плюс есть долг по НДС,примерно 6 ярдов.
Из этой суммы я подозреваю 10 ярдов налил НБУ типа прибыли от интервенций на Межбанке.
Выходит это абсолютный минимум после жёсткого карантина,май было собрано примерно 64 в бюджет,июнь 59,а теперь выходит наколядовали 51 минус 10 и осталось 3 дня до конца месяца,ну может ещё 4-6 соберут,выходит в этом месяца нас постигла абсолютная бюджетная катастрофа,мы соберём 45-47 ярдов,при расходах под 115.
Можно только догадываться о падении ВВП,но судя по текущим доходам в бюджет,там точно минус 20%.

Другого выхода как напечатать бумагу и сорваться в 2014-2015-й и выловить такую же кратность просто НЕТ,а пока натягиваем пружину и ждём предвыборных подачек\сказок,а пока ревальвация,но с душком полного и необратимого звиздеца(((

В Долярчика стовпчики 17.5% в грн до НР, відкупицця і зразу в іпотеку ПА10%.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 22:56

  somilitark написав:Оппа в бюджете наростает,Кабмин выкатил абсолютно нереалистичный план роста ВВП в 2021-м,основываясь на каком-то неадекватном минимальном падении в этом.


Да нет никакой оппы в бюджете, Кабмин как сыр в масле в деньгах катается. Но видимо из-за дурмана от роскоши решили задоить досмерти корову, которая их кормила.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 07:44

  sportmercedes написав:
  prodigy написав:у меня одна надежда-на пару евро/долл (есть шанс получить чистый профит в 5%), банках сегодня нечего ловить

Які прогнози по євро, побачимо 1,4 як у 2013?


пом"ятаю у 2013 було макс 1,38


по парі евро/долл дуже важно давати прогнози більше ніж на 2 тижні

чекаю, що 1,20 буде, а вище -німа ніякої гарантії

прогнози від банків дуже різні

я регулярно моніторю цей пул прогноз

https://www.fxstreet.ru.com/rates-chart ... d/forecast

що ми бачимо: окремі персони прогнозують ріст, але крупні банки-прогнозуют падіння


довіраю Йохей Элам (він бачіть кросс 1,18 через 3 міс)
тобто ні у кого не має прогнозу віще 1,20
но це нічаго не значить, вони дають прогноз кожної пятниці до 1500 GMT і часто корегують свої прогнози

чекаю на 1,19 і буду рішати продавати евро чи ні,
у 2017 почитав зелені простирадла від шановного ДС та у травні 2017 почав різко скидувати евро по 1,11 (перед виборами у Франції прогнози були, що 1,11 це макс и пара піде на 1,07/08)
а пара пішла на 1,20 і потім до 1,25

втратив багато

тобто: не треба чекати 90% прогнозу від форуму (чи інших сайтів), треба зважено приймати рішення by yourself

може вже час продавати евро маленькими частками ?:roll:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 08:26

  somilitark написав:Обвалисты,будет ещё праздник на вашей улице,просто до выборов пора выдохнуть и заняться какими-то более важными делами)
Оппа в бюджете наростает,Кабмин выкатил абсолютно нереалистичный план роста ВВП в 2021-м,основываясь на каком-то неадекватном минимальном падении в этом.
...а пока натягиваем пружину и ждём предвыборных подачек\сказок...

Кто ж до выборов скажет, что все плохо? Конечно будут сказать только о прекрасном :D

  flyman написав:В Долярчика стовпчики 17.5% в грн до НР, відкупицця і зразу в іпотеку ПА10%.

Та ні, він піраміди полюбляє, мабуть, фараоном себе уявляє :D

П.С. Долярчик, без образ :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 08:39

У "МАУ" заявили про 60 мільйонів доларів збитків і скорочення 900 співробітників
"Кожен місяць простою авіакомпанії коштують близько 14,5 млн доларів обов'язкових витрат, що й сформувало обсяг збитку близько 60 млн за період припинення діяльності компанії", - розповів Дьошин.

"Простій в роботі компанії та істотне зниження обсягів роботи авіакомпанії після відновлення авіасполучення Україною призводить до вимушеного поступового скорочення близько 900 співробітників МАУ", - додав він.

За його словами, насправді вважати польоти відновленими важко навіть зараз, оскільки після відновлення Україною авіасполучення у червні здійснювати планування маршрутів доводиться в умовах великої кількості обмежень з боку інших держав.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 08:39

Очевидное невероятное...

28.07.2020 Потяг №122 "Миколаїв-Київ". Вільних місць немає.
29.07.2020 Потяг №121 "Київ-Миколаїв". Поїхав з вільними місцями: 4 люкса, 18 купейних та 252 плацкартних :shock:
Що це? Кінець липня, пік поїздок на відпочинок :roll:
Прямий вплив новин про коронавірус в с.Рибаківка? Не думаю, бо є ще багато інших злачних місць. Вони полетіли в Туреччину? Не факт, бо нещодавно один з операторів не міг завантажити літак на Туреччину, лишалося 28 вільних місць.. :roll:
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