juristkostya написав:как человек, работавший на руководящей должности в коммунальном хозяйстве, я мог бы много вам рассказать о тарифообразовании монополистов и том, каким огромным прорывом является нынешняя модель продажи газа
Так Вы работали в сфере коррупции... Или и сейчас госбюджет пилите? Это многое объясняет, из того что Вы пишете
zРадио написав:Кабмин утвердил прогноз ВВП на следующие 3 года: - в 2021-м рост на 4,6%; - в 2022-м - на 4,3%; - в 2023-м - на 4,7%.
Планы не впечатляют. Так ВВП времен Януковича-2013 мы догонять будем ровно так как обещал Саакашвили еще много лет, а мы все не молодеем, время идёт ))) Недавно задумался, что владелец интернет-магазина Безос оценивается больше годового ВВП огромного государства как наше, и это даже с учётом того, что бывшая супруга Безоса забрала у Джеффа значительную часть его состояния - 39 миллиардов.
Так выпьем же за то, чтоб наши желания совпадали с нашими возможностями!
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Обвалисты,будет ещё праздник на вашей улице,просто до выборов пора выдохнуть и заняться какими-то более важными делами)
Оппа в бюджете наростает,Кабмин выкатил абсолютно нереалистичный план роста ВВП в 2021-м,основываясь на каком-то неадекватном минимальном падении в этом.
Сейчас им надо подать бюджет на новый год,но он будет точно таким же неадекватным как и коронавирусный 2020-ть. Вот смотрите что делается в этом месяце: собрали на утро 29-го июля всего навсего 57 ярдов,плюс есть долг по НДС,примерно 6 ярдов. Из этой суммы я подозреваю 10 ярдов налил НБУ типа прибыли от интервенций на Межбанке. Выходит это абсолютный минимум после жёсткого карантина,май было собрано примерно 64 в бюджет,июнь 59,а теперь выходит наколядовали 51 минус 10 и осталось 3 дня до конца месяца,ну может ещё 4-6 соберут,выходит в этом месяца нас постигла абсолютная бюджетная катастрофа,мы соберём 45-47 ярдов,при расходах под 115. Можно только догадываться о падении ВВП,но судя по текущим доходам в бюджет,там точно минус 20%.
Другого выхода как напечатать бумагу и сорваться в 2014-2015-й и выловить такую же кратность просто НЕТ,а пока натягиваем пружину и ждём предвыборных подачек\сказок,а пока ревальвация,но с душком полного и необратимого звиздеца(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:Обвалисты,будет ещё праздник на вашей улице,просто до выборов пора выдохнуть и заняться какими-то более важными делами)
Оппа в бюджете наростает,Кабмин выкатил абсолютно нереалистичный план роста ВВП в 2021-м,основываясь на каком-то неадекватном минимальном падении в этом.
Сейчас им надо подать бюджет на новый год,но он будет точно таким же неадекватным как и коронавирусный 2020-ть. Вот смотрите что делается в этом месяце: собрали на утро 29-го июля всего навсего 57 ярдов,плюс есть долг по НДС,примерно 6 ярдов. Из этой суммы я подозреваю 10 ярдов налил НБУ типа прибыли от интервенций на Межбанке. Выходит это абсолютный минимум после жёсткого карантина,май было собрано примерно 64 в бюджет,июнь 59,а теперь выходит наколядовали 51 минус 10 и осталось 3 дня до конца месяца,ну может ещё 4-6 соберут,выходит в этом месяца нас постигла абсолютная бюджетная катастрофа,мы соберём 45-47 ярдов,при расходах под 115. Можно только догадываться о падении ВВП,но судя по текущим доходам в бюджет,там точно минус 20%.
Другого выхода как напечатать бумагу и сорваться в 2014-2015-й и выловить такую же кратность просто НЕТ,а пока натягиваем пружину и ждём предвыборных подачек\сказок,а пока ревальвация,но с душком полного и необратимого звиздеца(((
В Долярчика стовпчики 17.5% в грн до НР, відкупицця і зразу в іпотеку ПА10%.
що ми бачимо: окремі персони прогнозують ріст, але крупні банки-прогнозуют падіння
довіраю Йохей Элам (він бачіть кросс 1,18 через 3 міс) тобто ні у кого не має прогнозу віще 1,20 но це нічаго не значить, вони дають прогноз кожної пятниці до 1500 GMT і часто корегують свої прогнози
чекаю на 1,19 і буду рішати продавати евро чи ні, у 2017 почитав зелені простирадла від шановного ДС та у травні 2017 почав різко скидувати евро по 1,11 (перед виборами у Франції прогнози були, що 1,11 це макс и пара піде на 1,07/08) а пара пішла на 1,20 і потім до 1,25
втратив багато
тобто: не треба чекати 90% прогнозу від форуму (чи інших сайтів), треба зважено приймати рішення by yourself
може вже час продавати евро маленькими частками ?:roll:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
somilitark написав:Обвалисты,будет ещё праздник на вашей улице,просто до выборов пора выдохнуть и заняться какими-то более важными делами) Оппа в бюджете наростает,Кабмин выкатил абсолютно нереалистичный план роста ВВП в 2021-м,основываясь на каком-то неадекватном минимальном падении в этом. ...а пока натягиваем пружину и ждём предвыборных подачек\сказок...
Кто ж до выборов скажет, что все плохо? Конечно будут сказать только о прекрасном
flyman написав:В Долярчика стовпчики 17.5% в грн до НР, відкупицця і зразу в іпотеку ПА10%.
Та ні, він піраміди полюбляє, мабуть, фараоном себе уявляє
що ми бачимо: окремі персони прогнозують ріст, але крупні банки-прогнозуют падіння
довіраю Йохей Элам (він бачіть кросс 1,18 через 3 міс) тобто ні у кого не має прогнозу віще 1,20 но це нічаго не значить, вони дають прогноз кожної пятниці до 1500 GMT і часто корегують свої прогнози
чекаю на 1,19 і буду рішати продавати евро чи ні, у 2017 почитав зелені простирадла від шановного ДС та у травні 2017 почав різко скидувати евро по 1,11 (перед виборами у Франції прогнози були, що 1,11 це макс и пара піде на 1,07/08) а пара пішла на 1,20 і потім до 1,25
втратив багато
тобто: не треба чекати 90% прогнозу від форуму (чи інших сайтів), треба зважено приймати рішення by yourself
може вже час продавати евро маленькими частками ?:roll:
У меня в 18-19 гг удачно получилось, не на все деньги, конечно (тогда и депозиты были ничего), и экстремумы не ловил, но очень близко. Зафиксировал в бетоне. И с начала текущего года увеличивал долю eur, вполне хорошо. Вроде бы ни одного фактора в пользу разворота нет, зачем выходить в 1.19?
somilitark написав:Обвалисты,будет ещё праздник на вашей улице,просто до выборов пора выдохнуть и заняться какими-то более важными делами)
Оппа в бюджете наростает,Кабмин выкатил абсолютно нереалистичный план роста ВВП в 2021-м,основываясь на каком-то неадекватном минимальном падении в этом.
Сейчас им надо подать бюджет на новый год,но он будет точно таким же неадекватным как и коронавирусный 2020-ть. Вот смотрите что делается в этом месяце: собрали на утро 29-го июля всего навсего 57 ярдов,плюс есть долг по НДС,примерно 6 ярдов. Из этой суммы я подозреваю 10 ярдов налил НБУ типа прибыли от интервенций на Межбанке. Выходит это абсолютный минимум после жёсткого карантина,май было собрано примерно 64 в бюджет,июнь 59,а теперь выходит наколядовали 51 минус 10 и осталось 3 дня до конца месяца,ну может ещё 4-6 соберут,выходит в этом месяца нас постигла абсолютная бюджетная катастрофа,мы соберём 45-47 ярдов,при расходах под 115. Можно только догадываться о падении ВВП,но судя по текущим доходам в бюджет,там точно минус 20%.
Другого выхода как напечатать бумагу и сорваться в 2014-2015-й и выловить такую же кратность просто НЕТ,а пока натягиваем пружину и ждём предвыборных подачек\сказок,а пока ревальвация,но с душком полного и необратимого звиздеца(((
Причем тут ВВП к курсу? Курс это разница внешнего торгового счета, если уж совсем примитивно. И дефицит бюджета это не означает доп эмиссии. Следите за новостями, они занимают. Пипец эксперды
somilitark написав:.. Оппа в бюджете наростает,Кабмин выкатил абсолютно нереалистичный план роста ВВП в 2021-м,основываясь на каком-то неадекватном минимальном падении в этом. ..
Будучи сам весьма пессимистично настроенным к процессам в нашей экономике, не могу не отметить, что по всей стране торговля товарами для ремонта и мебелью идет по полной, с перевыполнением планов. Притом, если июнь еще можно было объяснить какими-то "отложенными спросами", то июль в эту парадигмочку не вписывается. Говорил с некоторыми уважаемыми людьми, на то мне дали несколько объяснений: 1) народ меньше вывозит за границу валюты, тратит на текущие ремонты и ренновации; 2) рост курса временно влияет на рост спроса на разные товары - ведь нужно брать, пока не подорожало, все равно собирался; 3) народ готовится ко "второй" волне карантина и хочет обновить интерьеры до изоляции Можно не критиковать - сам вижу, что многое из пальца высосано, но деньги у народа есть и народ охотно их тратит. Почему это плохо отображается на налоговых поступлениях - понятия не имею.