somilitark написав:

Обвалисты,будет ещё праздник на вашей улице,просто до выборов пора выдохнуть и заняться какими-то более важными делами)Оппа в бюджете наростает,Кабмин выкатил абсолютно нереалистичный план роста ВВП в 2021-м,основываясь на каком-то неадекватном минимальном падении в этом.Сейчас им надо подать бюджет на новый год,но он будет точно таким же неадекватным как и коронавирусный 2020-ть.Вот смотрите что делается в этом месяце: собрали на утро 29-го июля всего навсего 57 ярдов,плюс есть долг по НДС,примерно 6 ярдов.Из этой суммы я подозреваю 10 ярдов налил НБУ типа прибыли от интервенций на Межбанке.Выходит это абсолютный минимум после жёсткого карантина,май было собрано примерно 64 в бюджет,июнь 59,а теперь выходит наколядовали 51 минус 10 и осталось 3 дня до конца месяца,ну может ещё 4-6 соберут,выходит в этом месяца нас постигла абсолютная бюджетная катастрофа,мы соберём 45-47 ярдов,при расходах под 115.Можно только догадываться о падении ВВП,но судя по текущим доходам в бюджет,там точно минус 20%.Другого выхода как напечатать бумагу и сорваться в 2014-2015-й и выловить такую же кратность просто НЕТ,а пока натягиваем пружину и ждём предвыборных подачек\сказок,а пока ревальвация,но с душком полного и необратимого звиздеца(((