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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6106610761086109

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 222
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
60
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
110
Ніяких змін не очікую
16%
35
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sequence написав:деньги у народа есть и народ охотно их тратит. Почему это плохо отображается на налоговых поступлениях - понятия не имею.


может потому что тратит он их не на налоги ?

и тарит в основном контробас ?
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:45

  Alex6 написав:..
и тарит в основном контробас ?

контрабас в большей части специфика приграничных областей - Волынь, Черновцы, Львов...
Очереди в Эпике стоят отнюдь не за контрабандными товарами - там их и не было особо
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:54

Утренние курсы, 9-45:

Харьков 27.62 - 27.67
Сумы 27.55 - 27.70
Полтава 27.62 - 27.72

Вчера утром: Харьков 27.73 - 27.78, Сумы 27.60 - 27.75, Полтава 27.67 - 27.82
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:07

  Dimn написав:
  somilitark написав:Обвалисты,будет ещё праздник на вашей улице,просто до выборов пора выдохнуть и заняться какими-то более важными делами)

Оппа в бюджете наростает,Кабмин выкатил абсолютно нереалистичный план роста ВВП в 2021-м,основываясь на каком-то неадекватном минимальном падении в этом.

Сейчас им надо подать бюджет на новый год,но он будет точно таким же неадекватным как и коронавирусный 2020-ть.
Вот смотрите что делается в этом месяце: собрали на утро 29-го июля всего навсего 57 ярдов,плюс есть долг по НДС,примерно 6 ярдов.
Из этой суммы я подозреваю 10 ярдов налил НБУ типа прибыли от интервенций на Межбанке.
Выходит это абсолютный минимум после жёсткого карантина,май было собрано примерно 64 в бюджет,июнь 59,а теперь выходит наколядовали 51 минус 10 и осталось 3 дня до конца месяца,ну может ещё 4-6 соберут,выходит в этом месяца нас постигла абсолютная бюджетная катастрофа,мы соберём 45-47 ярдов,при расходах под 115.
Можно только догадываться о падении ВВП,но судя по текущим доходам в бюджет,там точно минус 20%.

Другого выхода как напечатать бумагу и сорваться в 2014-2015-й и выловить такую же кратность просто НЕТ,а пока натягиваем пружину и ждём предвыборных подачек\сказок,а пока ревальвация,но с душком полного и необратимого звиздеца(((

Причем тут ВВП к курсу? Курс это разница внешнего торгового счета, если уж совсем примитивно. И дефицит бюджета это не означает доп эмиссии. Следите за новостями, они занимают. Пипец эксперды

Видимо когда я бегал по аудиториям экономического универа,вы в то время попивали молочко у мамки под сердцем, почему-то абсолютно родители не сформировали вам картину мира,в природознавстве ещё учили биологические системы,где все процессы надо рассмотреть комплексно,одно нагоняет другое и все взаимосвязаны,но видимо грндепо и скудность мыслительных процессов не дают вам понять примитивных вещей.
Чем закрыть дефицит бюджета?
Пока тянут с расчётами с подрядчиками,в прошлом месяце вместо 110ярдов потратили чуть больше 80.
Тянут с выплатами бюджетникам, с трансферами местным бюджетам.
Так как закрывать дефицит,когда в бюджет собрали 30% ото плана. Красивым лицом?
ВВП рухнул,количество денег в обороте растёт, что будет с ценностью валюты? Тут не надо даже было ходить в универ, достаточно 7-ми летки.
Так что начинайте с азов,чтобы потом не округлялись глазки откуда берётся кратность в курсе самой красивой :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:08

Є пропозиції у Києві по 27,6Х. Це нормальний курс для відкупу чи є підстави для подальшого здешевлення $? Покупку потрібно здійснити до 05.08
asteriks
 
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  #<1 ... 6106610761086109
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