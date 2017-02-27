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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6108610961106111>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 222
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
60
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
110
Ніяких змін не очікую
16%
35
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:31

  somilitark написав:sequence
Мне кажется просто свои пацаны перестали платить налоги и по счетам.
..

Это врядли, ведь данные сабжи крупнейшие налогоплательщики и работодатели трех областей на западе страны.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:33

Все думаю о таком факторе как продажа земли. Однозначно, продажа земли повлияет на укрепление гривны. Но вот на сколько непонятно. Я даже не исключаю, что это может стать причиной ревальвации.
Есть мнения?
ПС. Увы, далек от земли и нюансов будущей продажи земли не знаю.
Востаннє редагувалось oleg49 в Чет 30 лип, 2020 10:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:33

  sequence написав:
  somilitark написав:..
Оппа в бюджете наростает,Кабмин выкатил абсолютно нереалистичный план роста ВВП в 2021-м,основываясь на каком-то неадекватном минимальном падении в этом.
..

Будучи сам весьма пессимистично настроенным к процессам в нашей экономике, не могу не отметить, что по всей стране торговля товарами для ремонта и мебелью идет по полной, с перевыполнением планов. Притом, если июнь еще можно было объяснить какими-то "отложенными спросами", то июль в эту парадигмочку не вписывается.
Говорил с некоторыми уважаемыми людьми, на то мне дали несколько объяснений:
1) народ меньше вывозит за границу валюты, тратит на текущие ремонты и ренновации;
2) рост курса временно влияет на рост спроса на разные товары - ведь нужно брать, пока не подорожало, все равно собирался;
3) народ готовится ко "второй" волне карантина и хочет обновить интерьеры до изоляции
Можно не критиковать - сам вижу, что многое из пальца высосано, но деньги у народа есть и народ охотно их тратит. Почему это плохо отображается на налоговых поступлениях - понятия не имею.

Раз так, то народ до зими видихнеться і тоді настане лютий писець. Особливо, якщо ще раз це все шліфануть карантином.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:35

  Alex6 написав:..
благодаря современным операторам доставки любой товар через день ..
та да, 100 пудов. Можно вопрос - много вы цемента заказали через Новую Почту? Накладные расходы - нормас? Ну и да, Эпик много развозит своими доставками, через 27.уа
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:36

  1472580369 написав:..
Раз так, то народ до зими видихнеться і тоді настане лютий писець. Особливо, якщо ще раз це все шліфануть карантином.

есть такие опасения. Расплата когда-то настигнет
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:45

  zzzzzz написав:Нерезиденты уже 4 торговых дня практически не проводят операций с ОВГЗ. НО вчера банки сократили свои вложения в ОВГЗ на 4 млрд.грн. Это разница между погашением и привлечением в новые ОВГЗ.

Посмотрим, куда пойдет эта ликвидность, на откуп нерезидентских ОВГЗ, которые дают более высокую доходность по сравнению с Минфином, или куда-то еще, например на депозитные сертификаты НБУ.

так-же юрики освободили 2 млрд ликвидности, что тоже очень любопытно, куда пойдут освободившиеся ресурсы.

Зображення



мда :cry: ,нежданчик,27,50 можемо і непобачимо :roll:

рубчик радує
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:19

  Mazay256 написав:
  prodigy написав:
чекаю на 1,19 і буду рішати продавати евро чи ні,
тобто: не треба чекати 90% прогнозу від форуму (чи інших сайтів), треба зважено приймати рішення by yourself

може вже час продавати евро маленькими частками ?:roll:


У меня в 18-19 гг удачно получилось, не на все деньги, конечно (тогда и депозиты были ничего), и экстремумы не ловил, но очень близко. Зафиксировал в бетоне. И с начала текущего года увеличивал долю eur, вполне хорошо. Вроде бы ни одного фактора в пользу разворота нет, зачем выходить в 1.19?


иногда удачно, а большей частью лося ловишь)))
я в дек 16/янв 17 неплохо подкупил евро (больше 50к) по кроссу 1,04-1,055(среднее вышло 1,052)
после победы Трампа евро пошло в крутое пике (с 1,12 на 1,038)
но моя удачная покупка только подсластила пилюлю (усреднился с 1,23 на 1,175)

в 2011м я продал евро по 1,45 и откупился по 1,39....рано откупился

а евро осенью упал до 1,20((( надо было фиксировать потери и продавать евро даже после 1,35(но тут задавила жаба), в итоге я все-таки продал весь евро уже через 2 года (летом 2013) по 1,335
а осенью 2014-откупил все назад и даже больше по 1,23

в итоге за 9 лет в небольшом минусе (может 2-3 тыс евро), потому как часть потерь компенсировали депозиты (были в 2014 8-9% годых грязными по евро)

Вроде бы ни одного фактора в пользу разворота нет, зачем выходить в 1.19?



осциляторы говорят о перепроданости доллара, т.е. может быть коррекция по паре

https://www.youtube.com/watch?v=CPHJxvPPYeg
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Нерезиденты уже 4 торговых дня практически не проводят операций с ОВГЗ.


так зачем им выходить при таком курсе ? по 28 бы заходили еще, для выхода ждут 26
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:34

  Alex6 написав:
  zzzzzz написав:Нерезиденты уже 4 торговых дня практически не проводят операций с ОВГЗ.


так зачем им выходить при таком курсе ? по 28 бы заходили еще, для выхода ждут 26


заходить по 28 когда все єксперды прокукарекали про 29/30?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:35

Германия и Австрия опубликовали динамику ВВП за 2-й квартал - падение y-o-y на 11,7% и 12,8%, соответственно. Оба показателя - антирекордные за историю наблюдений...

https://www.reuters.com/article/us-aust ... 4V0YK?il=0
https://www.reuters.com/article/us-germ ... 4V17Y?il=0
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