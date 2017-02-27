Все думаю о таком факторе как продажа земли. Однозначно, продажа земли повлияет на укрепление гривны. Но вот на сколько непонятно. Я даже не исключаю, что это может стать причиной ревальвации. Есть мнения? ПС. Увы, далек от земли и нюансов будущей продажи земли не знаю.
Востаннє редагувалось oleg49 в Чет 30 лип, 2020 10:34, всього редагувалось 1 раз.
somilitark написав:.. Оппа в бюджете наростает,Кабмин выкатил абсолютно нереалистичный план роста ВВП в 2021-м,основываясь на каком-то неадекватном минимальном падении в этом. ..
Будучи сам весьма пессимистично настроенным к процессам в нашей экономике, не могу не отметить, что по всей стране торговля товарами для ремонта и мебелью идет по полной, с перевыполнением планов. Притом, если июнь еще можно было объяснить какими-то "отложенными спросами", то июль в эту парадигмочку не вписывается. Говорил с некоторыми уважаемыми людьми, на то мне дали несколько объяснений: 1) народ меньше вывозит за границу валюты, тратит на текущие ремонты и ренновации; 2) рост курса временно влияет на рост спроса на разные товары - ведь нужно брать, пока не подорожало, все равно собирался; 3) народ готовится ко "второй" волне карантина и хочет обновить интерьеры до изоляции Можно не критиковать - сам вижу, что многое из пальца высосано, но деньги у народа есть и народ охотно их тратит. Почему это плохо отображается на налоговых поступлениях - понятия не имею.
Раз так, то народ до зими видихнеться і тоді настане лютий писець. Особливо, якщо ще раз це все шліфануть карантином.
zzzzzz написав:Нерезиденты уже 4 торговых дня практически не проводят операций с ОВГЗ. НО вчера банки сократили свои вложения в ОВГЗ на 4 млрд.грн. Это разница между погашением и привлечением в новые ОВГЗ.
Посмотрим, куда пойдет эта ликвидность, на откуп нерезидентских ОВГЗ, которые дают более высокую доходность по сравнению с Минфином, или куда-то еще, например на депозитные сертификаты НБУ.
так-же юрики освободили 2 млрд ликвидности, что тоже очень любопытно, куда пойдут освободившиеся ресурсы.
prodigy написав: чекаю на 1,19 і буду рішати продавати евро чи ні, тобто: не треба чекати 90% прогнозу від форуму (чи інших сайтів), треба зважено приймати рішення by yourself
може вже час продавати евро маленькими частками ?:roll:
У меня в 18-19 гг удачно получилось, не на все деньги, конечно (тогда и депозиты были ничего), и экстремумы не ловил, но очень близко. Зафиксировал в бетоне. И с начала текущего года увеличивал долю eur, вполне хорошо. Вроде бы ни одного фактора в пользу разворота нет, зачем выходить в 1.19?
иногда удачно, а большей частью лося ловишь))) я в дек 16/янв 17 неплохо подкупил евро (больше 50к) по кроссу 1,04-1,055(среднее вышло 1,052) после победы Трампа евро пошло в крутое пике (с 1,12 на 1,038) но моя удачная покупка только подсластила пилюлю (усреднился с 1,23 на 1,175)
в 2011м я продал евро по 1,45 и откупился по 1,39....рано откупился
а евро осенью упал до 1,20((( надо было фиксировать потери и продавать евро даже после 1,35(но тут задавила жаба), в итоге я все-таки продал весь евро уже через 2 года (летом 2013) по 1,335 а осенью 2014-откупил все назад и даже больше по 1,23
в итоге за 9 лет в небольшом минусе (может 2-3 тыс евро), потому как часть потерь компенсировали депозиты (были в 2014 8-9% годых грязными по евро)
Вроде бы ни одного фактора в пользу разворота нет, зачем выходить в 1.19?
осциляторы говорят о перепроданости доллара, т.е. может быть коррекция по паре