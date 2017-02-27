sequence написав:

somilitark написав: ..

Оппа в бюджете наростает,Кабмин выкатил абсолютно нереалистичный план роста ВВП в 2021-м,основываясь на каком-то неадекватном минимальном падении в этом.

.. ..Оппа в бюджете наростает,Кабмин выкатил абсолютно нереалистичный план роста ВВП в 2021-м,основываясь на каком-то неадекватном минимальном падении в этом...

Будучи сам весьма пессимистично настроенным к процессам в нашей экономике, не могу не отметить, что по всей стране торговля товарами для ремонта и мебелью идет по полной, с перевыполнением планов. Притом, если июнь еще можно было объяснить какими-то "отложенными спросами", то июль в эту парадигмочку не вписывается.Говорил с некоторыми уважаемыми людьми, на то мне дали несколько объяснений:1) народ меньше вывозит за границу валюты, тратит на текущие ремонты и ренновации;2) рост курса временно влияет на рост спроса на разные товары - ведь нужно брать, пока не подорожало, все равно собирался;3) народ готовится ко "второй" волне карантина и хочет обновить интерьеры до изоляцииМожно не критиковать - сам вижу, что многое из пальца высосано, но деньги у народа есть и народ охотно их тратит. Почему это плохо отображается на налоговых поступлениях - понятия не имею.