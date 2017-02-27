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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6108610961106111

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 222
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
60
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
110
Ніяких змін не очікую
16%
35
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:36

  sequence написав:
  Alex6 написав:..
благодаря современным операторам доставки любой товар через день ..
Можно вопрос - много вы цемента заказали через Новую Почту? Накладные расходы - нормас? Ну и да, Эпик много развозит своими доставками, через 27.уа


строительные смеси на 90% производятся локально, это не импорт, за исключением какой-то уж совсем экзотики

но и это таки никто в эпицентрах в товарном количестве не покупает, базы строй материалов рисуют прайс в среднем минус 25-30% от цены эпицентра :mrgreen:
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:39

  prodigy написав:
  Alex6 написав:
  zzzzzz написав:Нерезиденты уже 4 торговых дня практически не проводят операций с ОВГЗ.


так зачем им выходить при таком курсе ? по 28 бы заходили еще, для выхода ждут 26


заходить по 28 когда все єксперды прокукарекали про 29/30?


если тупо следовать мнению экспертов о будуще курсе - будешь в стабильном минусе, инфа сотка :)
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:41

Аналитики Credit Suisse отмечают, что в восходящем движении EURUSD наметилась пауза, однако в свете закрытия прошлой недели выше 1.1495 и формирования основания на среднесрочных графиках перспективы пары остаются конструктивными. В банке обращают внимание на сохранение тренда на дополнительные стимулы американской экономики, которая продолжает ощущать на себе негативные последствия второй волны коронавируса, и предрекают доллару новые потери. В Credit Suisse отмечают, что в ближайшее время от EURUSD можно ожидать некоторой консолидации, однако лишь при прорыве ниже 1.1580 можно будет говорить, что быки начали выдыхаться и от евро можно ожидать более глубокой коррекции. Пока же фокус остается смещен к максимуму сентября 2018 и 61.8% от снижения с 2018 года в районе 1.1815/22, тогда как в конечном счёте в CS рассчитывают на штурм основания разворотной вершины 2018 года в районе 1.2155.

2 дня пара не может пробить 1,18
сегодня вечером узнаем итог заседание ФРС...тогда будет ясны перспективы пары на 3 мес(минимум)

http://www.profinance.ru/news/2020/07/2 ... ezerv.html

Федеральная резервная система США сегодня сообщила о решении продлить действие программ экстренного кредитования, которые призваны поддержать доступность краткосрочного финансирования, рынок корпоративного долга и средний бизнес, до конца текущего года.

«Продление на три месяца поможет в планировании [действий] потенциальным участникам программ и обеспечит ясность того, что эти инструменты останутся доступными, чтобы помочь экономике восстановиться от последствий пандемии Covid-19», — говорится в заявлении ФРС. «[они] обеспечили критическую поддержку, стабилизировали и значительно улучшили функционирование рынков и повысили поток кредитных средств домохозяйствам, бизнесу, правительствам штатов и местным органам власти».
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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