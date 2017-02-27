Додано: Чет 30 лип, 2020 11:41

Аналитики Credit Suisse отмечают, что в восходящем движении EURUSD наметилась пауза, однако в свете закрытия прошлой недели выше 1.1495 и формирования основания на среднесрочных графиках перспективы пары остаются конструктивными. В банке обращают внимание на сохранение тренда на дополнительные стимулы американской экономики, которая продолжает ощущать на себе негативные последствия второй волны коронавируса, и предрекают доллару новые потери. В Credit Suisse отмечают, что в ближайшее время от EURUSD можно ожидать некоторой консолидации, однако лишь при прорыве ниже 1.1580 можно будет говорить, что быки начали выдыхаться и от евро можно ожидать более глубокой коррекции. Пока же фокус остается смещен к максимуму сентября 2018 и 61.8% от снижения с 2018 года в районе, тогда как в конечном счёте в CS рассчитывают на штурм основания разворотной вершины 2018 года в районе 1.2155.2 дня пара не может пробить 1,18сегодня вечером узнаем итог заседание ФРС...тогда будет ясны перспективы пары на 3 мес(минимум)Федеральная резервная система США сегодня сообщила о решении продлить действие программ экстренного кредитования, которые призваны поддержать доступность краткосрочного финансирования, рынок корпоративного долга и средний бизнес, до конца текущего года.«Продление на три месяца поможет в планировании [действий] потенциальным участникам программ и обеспечит ясность того, что эти инструменты останутся доступными, чтобы помочь экономике восстановиться от последствий пандемии Covid-19», — говорится в заявлении ФРС. «[они] обеспечили критическую поддержку, стабилизировали и значительно улучшили функционирование рынков и повысили поток кредитных средств домохозяйствам, бизнесу, правительствам штатов и местным органам власти».