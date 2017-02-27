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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6109611061116112>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 223
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
110
Ніяких змін не очікую
16%
35
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:36

  sequence написав:
  Alex6 написав:..
благодаря современным операторам доставки любой товар через день ..
Можно вопрос - много вы цемента заказали через Новую Почту? Накладные расходы - нормас? Ну и да, Эпик много развозит своими доставками, через 27.уа


строительные смеси на 90% производятся локально, это не импорт, за исключением какой-то уж совсем экзотики

но и это таки никто в эпицентрах в товарном количестве не покупает, базы строй материалов рисуют прайс в среднем минус 25-30% от цены эпицентра :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:39

  prodigy написав:
  Alex6 написав:
  zzzzzz написав:Нерезиденты уже 4 торговых дня практически не проводят операций с ОВГЗ.


так зачем им выходить при таком курсе ? по 28 бы заходили еще, для выхода ждут 26


заходить по 28 когда все єксперды прокукарекали про 29/30?


если тупо следовать мнению экспертов о будуще курсе - будешь в стабильном минусе, инфа сотка :)
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:41

Аналитики Credit Suisse отмечают, что в восходящем движении EURUSD наметилась пауза, однако в свете закрытия прошлой недели выше 1.1495 и формирования основания на среднесрочных графиках перспективы пары остаются конструктивными. В банке обращают внимание на сохранение тренда на дополнительные стимулы американской экономики, которая продолжает ощущать на себе негативные последствия второй волны коронавируса, и предрекают доллару новые потери. В Credit Suisse отмечают, что в ближайшее время от EURUSD можно ожидать некоторой консолидации, однако лишь при прорыве ниже 1.1580 можно будет говорить, что быки начали выдыхаться и от евро можно ожидать более глубокой коррекции. Пока же фокус остается смещен к максимуму сентября 2018 и 61.8% от снижения с 2018 года в районе 1.1815/22, тогда как в конечном счёте в CS рассчитывают на штурм основания разворотной вершины 2018 года в районе 1.2155.

2 дня пара не может пробить 1,18
сегодня вечером узнаем итог заседание ФРС...тогда будет ясны перспективы пары на 3 мес(минимум)

http://www.profinance.ru/news/2020/07/2 ... ezerv.html

Федеральная резервная система США сегодня сообщила о решении продлить действие программ экстренного кредитования, которые призваны поддержать доступность краткосрочного финансирования, рынок корпоративного долга и средний бизнес, до конца текущего года.

«Продление на три месяца поможет в планировании [действий] потенциальным участникам программ и обеспечит ясность того, что эти инструменты останутся доступными, чтобы помочь экономике восстановиться от последствий пандемии Covid-19», — говорится в заявлении ФРС. «[они] обеспечили критическую поддержку, стабилизировали и значительно улучшили функционирование рынков и повысили поток кредитных средств домохозяйствам, бизнесу, правительствам штатов и местным органам власти».
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:46

Какие-то безумные качели на межбанке на этой неделе: понедельник - достаточно резкое снижение, вторник - рост, вчера опять вниз, сегодня вверх!
Причем неслабо - уже + 7 копеек. Еще немного и отыграем вчерашнее падение...
И опять вниз?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:51

  Alex6 написав:
  somilitark написав:sequence

Так что нас ждёт ещё и полноценный банковский кризис,ведь активы банков это бутафория ,а вот пассивы это реальность :)



банкам нальют рефинанса на любую сумму, ФРС показал пример


Главное это на курс никак не повлияет,молодняк говорит причём тут одно к другому,они что,даже в 2014-м ещё в училище протирали штаны и пытались научиться искусству обращения с кирпичом и раствором?))

По налогам,у нас максимум 50% доходов год к году, так что явно кто-то положил большой и толстый на это рутинное дело.
А расплатиться за этот конец эпохи бедности у отдельных лиц,придётся нам с вами, как сожалению опять кратным девалом.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:56

Валютная тематика сводится к вопросу даст или не даст МВФ денег.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:59

  Alex6 написав:
  zzzzzz написав:Нерезиденты уже 4 торговых дня практически не проводят операций с ОВГЗ.


так зачем им выходить при таком курсе ? по 28 бы заходили еще, для выхода ждут 26
есть и такая версия

Аномальную пассивность иностранцев на продаже наших ОВГЗ сегодня объяснили техническими сбоями в международном депозитарии Clearstream, через который проходят сделки. Официального заявления на этот счет нет, но слухи ходят. Причем, говорят, что технические проблемы наблюдаются уже несколько дней, и когда все починят - точно неизвестно.


По слухам, значительную часть новых бумаг приобрели госбанки под давлением Минфина. При этом на рынке обсуждали разные версии смены настроений у нерезидентов-держателей старых выпусков ОВГЗ:

• Иностранные держатели гособлигации рассчитывают на глобальную сделку по продаже ОВГЗ и взяли паузу в продажах, чтобы опустить цену. Ходят слухи о том, что их пакеты оптом выкупят госбанки.
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 30 лип, 2020 12:04, всього редагувалось 3 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 12:05

Уважаемые коллеги!

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Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с курсом

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С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 12:22

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
30.07.2020.......................27,693
Доллар прибавил чуть меньше копейки.
Открылись на 2.5 копейки выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, пошли вверх и за 15 минут прибавили 3 копейки, после чего приостановились. Рост по всей видимости, произошел на ожиданиях поступления на МБ гривны от погашения ОВГЗ и компенсации НДС. С началом активной фазы торгов, когда эмоции уступают место балансу споса и предложения, тенденция сохранилась, но рост значительно замедлился. Около 11 прибавили полкопейки, и около 11-30 еще копейку. Судя по графику, особого дефицита валюты пока не наблюдается.

НБУ вчера выкупил плановые 20 млн.
Остатки на коррсчетах немного выросли. Наибольший вклад в рост внесли расходы казначейства. Также свою лепту внесли интервенция НБУ и наличка, которая уже три дня подряд шла в банки. Большая часть этих поступлений ушла в сутояные сертификаты.

Во вторник объем валютного рынка снизился с 353.4 до 336.5. Обороты чистые, уменьшились примерно на величину интервенции понедельника, что позволяет считать их стабильными. Объемы клиентских операций выросли, предложение превышало спрос.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 12:32

  Anadonta написав:Какие-то безумные качели на межбанке на этой неделе: понедельник - достаточно резкое снижение, вторник - рост, вчера опять вниз, сегодня вверх!
Причем неслабо - уже + 7 копеек. Еще немного и отыграем вчерашнее падение...
И опять вниз?



Я вижу проторговку под уровнем важного сопротивления 28,00-28,20

Чем дольше будет проторговка, тем мощнее будет пробой уровня, и более сильный импульс для перехода к новым уровням.
Если 1-2 недели рынок будет стоять 27,60-27,90 то пробой может будет сильным.
Живите своим умом!
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