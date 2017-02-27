Аналитики Credit Suisse отмечают, что в восходящем движении EURUSD наметилась пауза, однако в свете закрытия прошлой недели выше 1.1495 и формирования основания на среднесрочных графиках перспективы пары остаются конструктивными. В банке обращают внимание на сохранение тренда на дополнительные стимулы американской экономики, которая продолжает ощущать на себе негативные последствия второй волны коронавируса, и предрекают доллару новые потери. В Credit Suisse отмечают, что в ближайшее время от EURUSD можно ожидать некоторой консолидации, однако лишь при прорыве ниже 1.1580 можно будет говорить, что быки начали выдыхаться и от евро можно ожидать более глубокой коррекции. Пока же фокус остается смещен к максимуму сентября 2018 и 61.8% от снижения с 2018 года в районе 1.1815/22, тогда как в конечном счёте в CS рассчитывают на штурм основания разворотной вершины 2018 года в районе 1.2155.
2 дня пара не может пробить 1,18 сегодня вечером узнаем итог заседание ФРС...тогда будет ясны перспективы пары на 3 мес(минимум)
Федеральная резервная система США сегодня сообщила о решении продлить действие программ экстренного кредитования, которые призваны поддержать доступность краткосрочного финансирования, рынок корпоративного долга и средний бизнес, до конца текущего года.
«Продление на три месяца поможет в планировании [действий] потенциальным участникам программ и обеспечит ясность того, что эти инструменты останутся доступными, чтобы помочь экономике восстановиться от последствий пандемии Covid-19», — говорится в заявлении ФРС. «[они] обеспечили критическую поддержку, стабилизировали и значительно улучшили функционирование рынков и повысили поток кредитных средств домохозяйствам, бизнесу, правительствам штатов и местным органам власти».
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Какие-то безумные качели на межбанке на этой неделе: понедельник - достаточно резкое снижение, вторник - рост, вчера опять вниз, сегодня вверх! Причем неслабо - уже + 7 копеек. Еще немного и отыграем вчерашнее падение... И опять вниз?
Так что нас ждёт ещё и полноценный банковский кризис,ведь активы банков это бутафория ,а вот пассивы это реальность
банкам нальют рефинанса на любую сумму, ФРС показал пример
Главное это на курс никак не повлияет,молодняк говорит причём тут одно к другому,они что,даже в 2014-м ещё в училище протирали штаны и пытались научиться искусству обращения с кирпичом и раствором?))
По налогам,у нас максимум 50% доходов год к году, так что явно кто-то положил большой и толстый на это рутинное дело. А расплатиться за этот конец эпохи бедности у отдельных лиц,придётся нам с вами, как сожалению опять кратным девалом.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
zzzzzz написав:Нерезиденты уже 4 торговых дня практически не проводят операций с ОВГЗ.
так зачем им выходить при таком курсе ? по 28 бы заходили еще, для выхода ждут 26
есть и такая версия
Аномальную пассивность иностранцев на продаже наших ОВГЗ сегодня объяснили техническими сбоями в международном депозитарии Clearstream, через который проходят сделки. Официального заявления на этот счет нет, но слухи ходят. Причем, говорят, что технические проблемы наблюдаются уже несколько дней, и когда все починят - точно неизвестно.
По слухам, значительную часть новых бумаг приобрели госбанки под давлением Минфина. При этом на рынке обсуждали разные версии смены настроений у нерезидентов-держателей старых выпусков ОВГЗ:
• Иностранные держатели гособлигации рассчитывают на глобальную сделку по продаже ОВГЗ и взяли паузу в продажах, чтобы опустить цену. Ходят слухи о том, что их пакеты оптом выкупят госбанки.
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 30 лип, 2020 12:04, всього редагувалось 3 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 30.07.2020.......................27,693 Доллар прибавил чуть меньше копейки. Открылись на 2.5 копейки выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, пошли вверх и за 15 минут прибавили 3 копейки, после чего приостановились. Рост по всей видимости, произошел на ожиданиях поступления на МБ гривны от погашения ОВГЗ и компенсации НДС. С началом активной фазы торгов, когда эмоции уступают место балансу споса и предложения, тенденция сохранилась, но рост значительно замедлился. Около 11 прибавили полкопейки, и около 11-30 еще копейку. Судя по графику, особого дефицита валюты пока не наблюдается.
НБУ вчера выкупил плановые 20 млн. Остатки на коррсчетах немного выросли. Наибольший вклад в рост внесли расходы казначейства. Также свою лепту внесли интервенция НБУ и наличка, которая уже три дня подряд шла в банки. Большая часть этих поступлений ушла в сутояные сертификаты.
Во вторник объем валютного рынка снизился с 353.4 до 336.5. Обороты чистые, уменьшились примерно на величину интервенции понедельника, что позволяет считать их стабильными. Объемы клиентских операций выросли, предложение превышало спрос.
Anadonta написав:Какие-то безумные качели на межбанке на этой неделе: понедельник - достаточно резкое снижение, вторник - рост, вчера опять вниз, сегодня вверх! Причем неслабо - уже + 7 копеек. Еще немного и отыграем вчерашнее падение... И опять вниз?
Я вижу проторговку под уровнем важного сопротивления 28,00-28,20
Чем дольше будет проторговка, тем мощнее будет пробой уровня, и более сильный импульс для перехода к новым уровням. Если 1-2 недели рынок будет стоять 27,60-27,90 то пробой может будет сильным.