Anadonta написав:Какие-то безумные качели на межбанке на этой неделе: понедельник - достаточно резкое снижение, вторник - рост, вчера опять вниз, сегодня вверх! Причем неслабо - уже + 7 копеек. Еще немного и отыграем вчерашнее падение... И опять вниз?
Я вижу проторговку под уровнем важного сопротивления 28,00-28,20
Чем дольше будет проторговка, тем мощнее будет пробой уровня, и более сильный импульс для перехода к новым уровням. Если 1-2 недели рынок будет стоять 27,60-27,90 то пробой может будет сильным.
Дополню: аналогичная проторговка была на 26,50-26,80. А потом мощный выброс вверх. Сейчас повторяется то же самое, но на фигуру выше.
Anadonta написав:Какие-то безумные качели на межбанке на этой неделе: понедельник - достаточно резкое снижение, вторник - рост, вчера опять вниз, сегодня вверх! Причем неслабо - уже + 7 копеек. Еще немного и отыграем вчерашнее падение... И опять вниз?
И это Вы называете качелями? Это нормальные торги для "самой стабильной и красивой". Что-то не слыхать гривнепатриотов. Вчера так воспрянули духом, когда бакс на 10 копеек просел. Сегодня вот вернулись обратно. И что? Да ничего. Смотрим, как будет доллар в мире себя вести. Там все предпосылки к укреплению. Вот и у нас после небольшого перекура пойдет курс дальше вверх. В экономике просвет есть? Нет. Ну так какого рожна гривне укрепляться!
А в чарівному місті Лева, де сьогодні Долярчик не показує свої скріни депо і не балакає про іпотеку пА 10 % курси такі: 58/64
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!