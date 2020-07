Додано: Чет 30 лип, 2020 13:06

zzzzzz написав: Я вижу проторговку под уровнем важного сопротивления 28,00-28,20



Чем дольше будет проторговка, тем мощнее будет пробой уровня, и более сильный импульс для перехода к новым уровням.

Если 1-2 недели рынок будет стоять 27,60-27,90 то пробой может будет сильным. Я вижу проторговку под уровнем важного сопротивления 28,00-28,20Чем дольше будет проторговка, тем мощнее будет пробой уровня, и более сильный импульс для перехода к новым уровням.Если 1-2 недели рынок будет стоять 27,60-27,90 то пробой может будет сильным.

Очікуємо.

Наочно, як це відбуватиметься: [27.90|28.00|28.20]

Очікуємо.Наочно, як це відбуватиметься: [27.90|28.00|28.20]

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell