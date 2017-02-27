Додано: Чет 30 лип, 2020 13:02

Anadonta написав: Какие-то безумные качели на межбанке на этой неделе: понедельник - достаточно резкое снижение, вторник - рост, вчера опять вниз, сегодня вверх!

Причем неслабо - уже + 7 копеек. Еще немного и отыграем вчерашнее падение...

И опять вниз? Какие-то безумные качели на межбанке на этой неделе: понедельник - достаточно резкое снижение, вторник - рост, вчера опять вниз, сегодня вверх!Причем неслабо - уже + 7 копеек. Еще немного и отыграем вчерашнее падение...И опять вниз?

И это Вы называете качелями?Это нормальные торги для "самой стабильной и красивой". Что-то не слыхать гривнепатриотов. Вчера так воспрянули духом, когда бакс на 10 копеек просел. Сегодня вот вернулись обратно. И что? Да ничего. Смотрим, как будет доллар в мире себя вести. Там все предпосылки к укреплению. Вот и у нас после небольшого перекура пойдет курс дальше вверх. В экономике просвет есть? Нет. Ну так какого рожна гривне укрепляться!Опт на сейчас 27.71-27.73. Идут нос к носу с МБ.