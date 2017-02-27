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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6110611161126113>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 224
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
110
Ніяких змін не очікую
16%
36
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 12:38

  zzzzzz написав:
  Anadonta написав:Какие-то безумные качели на межбанке на этой неделе: понедельник - достаточно резкое снижение, вторник - рост, вчера опять вниз, сегодня вверх!
Причем неслабо - уже + 7 копеек. Еще немного и отыграем вчерашнее падение...
И опять вниз?



Я вижу проторговку под уровнем важного сопротивления 28,00-28,20

Чем дольше будет проторговка, тем мощнее будет пробой уровня, и более сильный импульс для перехода к новым уровням.
Если 1-2 недели рынок будет стоять 27,60-27,90 то пробой может будет сильным.

Дополню: аналогичная проторговка была на 26,50-26,80. А потом мощный выброс вверх. Сейчас повторяется то же самое, но на фигуру выше.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 12:49

  UA написав:Валютная тематика сводится к вопросу даст или не даст МВФ денег.


Та той МВФ вже нікому не цікавий. Зараз в тренді брати кредити під валютні єврооблігації на наших внуків під страшні відсотки. Ще мільярдів десять доларів точно можуть взяти в найближчий час
Expert100500
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 13:02

  Anadonta написав:Какие-то безумные качели на межбанке на этой неделе: понедельник - достаточно резкое снижение, вторник - рост, вчера опять вниз, сегодня вверх!
Причем неслабо - уже + 7 копеек. Еще немного и отыграем вчерашнее падение...
И опять вниз?

И это Вы называете качелями? :) Это нормальные торги для "самой стабильной и красивой". Что-то не слыхать гривнепатриотов. Вчера так воспрянули духом, когда бакс на 10 копеек просел. Сегодня вот вернулись обратно. И что? Да ничего. Смотрим, как будет доллар в мире себя вести. Там все предпосылки к укреплению. Вот и у нас после небольшого перекура пойдет курс дальше вверх. В экономике просвет есть? Нет. Ну так какого рожна гривне укрепляться!

Опт на сейчас 27.71-27.73. Идут нос к носу с МБ.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 13:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Я вижу проторговку под уровнем важного сопротивления 28,00-28,20

Чем дольше будет проторговка, тем мощнее будет пробой уровня, и более сильный импульс для перехода к новым уровням.
Если 1-2 недели рынок будет стоять 27,60-27,90 то пробой может будет сильным.

Очікуємо.
Наочно, як це відбуватиметься: [27.90|28.00|28.20]
Зображення
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 13:07

Сєвєродонецьк 27,65 / 27,85
32,20/32,40
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 13:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А в чарівному місті Лева, де сьогодні Долярчик не показує свої скріни депо і не балакає про іпотеку пА 10 % :D курси такі: 58/64
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 13:35

  Искатель написав:
  zzzzzz написав:
  Anadonta написав:Какие-то безумные качели на межбанке на этой неделе: понедельник - достаточно резкое снижение, вторник - рост, вчера опять вниз, сегодня вверх!
Причем неслабо - уже + 7 копеек. Еще немного и отыграем вчерашнее падение...
Я вижу проторговку под уровнем важного сопротивления 28,00-28,20
Чем дольше будет проторговка, тем мощнее будет пробой уровня, и более сильный импульс для перехода к новым уровням.
Если 1-2 недели рынок будет стоять 27,60-27,90 то пробой может будет сильным.
Дополню: аналогичная проторговка была на 26,50-26,80. А потом мощный выброс вверх. Сейчас повторяется то же самое, но на фигуру выше.
Не вижу причин для мощных рывков вверх на ближайшие 2-3 месяца как минимум, разве что выборы подсобят, но это так... Не забывайте скоро сезон большого экспорта урожая зерновых, приток валюты будет дай Боже/))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:57

  asti написав:
  Искатель написав:Дополню: аналогичная проторговка была на 26,50-26,80. А потом мощный выброс вверх. Сейчас повторяется то же самое, но на фигуру выше.
Не вижу причин для мощных рывков вверх на ближайшие 2-3 месяца как минимум, разве что выборы подсобят, но это так... Не забывайте скоро сезон большого экспорта урожая зерновых, приток валюты будет дай Боже/))


Думаете еще раз выкрутят руки экспортерам с продажей дисконтной валюты? Повторят подвиг прошлого года перед выборами, чтобы в следующем году вовсе на бобах сидеть? Все ради стовпчиков деполюдей?

Это так мило :oops:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 15:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Не забывайте скоро сезон большого экспорта урожая зерновых, приток валюты будет дай Боже/


Я, конечно, не специалист, но, помнится, в прежние годы осенний рост курса как раз обосновывался плясками вокруг аграриев (в стилистике "осенью из гривны за урожай в бакс" - "весной из бакса в гривну для оплаты посевной").

Теперь Вы используете тех же самых аграриев для обоснования прямо противоположного тренда.

Это напоминает советский лозунг: "Пионер, ты за все в ответе!"

Подозреваю, что и обоснованности у Ваших рассуждений примерно столько же, сколько пользы от того лозунга.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 15:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Потоптаться на 27.70 это очень логично.
Zebra
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