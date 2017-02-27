Anadonta написав:Какие-то безумные качели на межбанке на этой неделе: понедельник - достаточно резкое снижение, вторник - рост, вчера опять вниз, сегодня вверх! Причем неслабо - уже + 7 копеек. Еще немного и отыграем вчерашнее падение... И опять вниз?
Я вижу проторговку под уровнем важного сопротивления 28,00-28,20
Чем дольше будет проторговка, тем мощнее будет пробой уровня, и более сильный импульс для перехода к новым уровням. Если 1-2 недели рынок будет стоять 27,60-27,90 то пробой может будет сильным.
Дополню: аналогичная проторговка была на 26,50-26,80. А потом мощный выброс вверх. Сейчас повторяется то же самое, но на фигуру выше.
Anadonta написав:Какие-то безумные качели на межбанке на этой неделе: понедельник - достаточно резкое снижение, вторник - рост, вчера опять вниз, сегодня вверх! Причем неслабо - уже + 7 копеек. Еще немного и отыграем вчерашнее падение... И опять вниз?
И это Вы называете качелями? Это нормальные торги для "самой стабильной и красивой". Что-то не слыхать гривнепатриотов. Вчера так воспрянули духом, когда бакс на 10 копеек просел. Сегодня вот вернулись обратно. И что? Да ничего. Смотрим, как будет доллар в мире себя вести. Там все предпосылки к укреплению. Вот и у нас после небольшого перекура пойдет курс дальше вверх. В экономике просвет есть? Нет. Ну так какого рожна гривне укрепляться!
А в чарівному місті Лева, де сьогодні Долярчик не показує свої скріни депо і не балакає про іпотеку пА 10 % курси такі: 58/64
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Anadonta написав:Какие-то безумные качели на межбанке на этой неделе: понедельник - достаточно резкое снижение, вторник - рост, вчера опять вниз, сегодня вверх! Причем неслабо - уже + 7 копеек. Еще немного и отыграем вчерашнее падение...
Я вижу проторговку под уровнем важного сопротивления 28,00-28,20 Чем дольше будет проторговка, тем мощнее будет пробой уровня, и более сильный импульс для перехода к новым уровням. Если 1-2 недели рынок будет стоять 27,60-27,90 то пробой может будет сильным.
Дополню: аналогичная проторговка была на 26,50-26,80. А потом мощный выброс вверх. Сейчас повторяется то же самое, но на фигуру выше.
Не вижу причин для мощных рывков вверх на ближайшие 2-3 месяца как минимум, разве что выборы подсобят, но это так... Не забывайте скоро сезон большого экспорта урожая зерновых, приток валюты будет дай Боже/))
Искатель написав:Дополню: аналогичная проторговка была на 26,50-26,80. А потом мощный выброс вверх. Сейчас повторяется то же самое, но на фигуру выше.
Не вижу причин для мощных рывков вверх на ближайшие 2-3 месяца как минимум, разве что выборы подсобят, но это так... Не забывайте скоро сезон большого экспорта урожая зерновых, приток валюты будет дай Боже/))
Думаете еще раз выкрутят руки экспортерам с продажей дисконтной валюты? Повторят подвиг прошлого года перед выборами, чтобы в следующем году вовсе на бобах сидеть? Все ради стовпчиков деполюдей?
Это так мило
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
asti написав:Не забывайте скоро сезон большого экспорта урожая зерновых, приток валюты будет дай Боже/
Я, конечно, не специалист, но, помнится, в прежние годы осенний рост курса как раз обосновывался плясками вокруг аграриев (в стилистике "осенью из гривны за урожай в бакс" - "весной из бакса в гривну для оплаты посевной").
Теперь Вы используете тех же самых аграриев для обоснования прямо противоположного тренда.
Это напоминает советский лозунг: "Пионер, ты за все в ответе!"
Подозреваю, что и обоснованности у Ваших рассуждений примерно столько же, сколько пользы от того лозунга.