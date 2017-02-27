Moneta, а вы слышали фамилии наших экспортеров?
Если нет, я вам напомню: Ахметов, Коломойский, Пинчук, Фирташ, Веревский, Косюк... им руки-то особо и не выкрутишь//)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:06
Moneta, а вы слышали фамилии наших экспортеров?
Если нет, я вам напомню: Ахметов, Коломойский, Пинчук, Фирташ, Веревский, Косюк... им руки-то особо и не выкрутишь//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:53
Очередная порция незаурядных новостей:
1. ВВП США во 2-м квартале обвалился на рекордные 32,9%!!! Для сравнения, максимальное квартальное снижение во время кризиса 2007-2009 гг не превышало 8%.
2. Количество заявок по безработице в США растет 2-ю неделю подряд после плавного снижения со 2-й декады мая, что свидетельствует об окончании коррекции и формировании тренда роста постоянной, не связанной с карантином безработицы. Текущий уровень безработицы составляет 11,6%, в 10 раз выше докризисного уровня.
3. ВВП Мексики во 2-м кв. упал на 18,9%.
Додано: Чет 30 лип, 2020 16:06
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................30.07.2020.............31.07.2020
дата розрахунку................29.07.2020..............30.07.2020
Євро...................................32,4696...................32,547
Долар США........................27,6867...................27,6913
После полудня курс практически не изменился. Гривна отыграла доли копейки, что противоречит наблюдаемой динамике.
Открылись на 2.5 копейки выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, пошли вверх и за 15 минут прибавили 3 копейки, после чего приостановились. Рост по всей видимости, произошел на ожиданиях поступления на МБ гривны от погашения ОВГЗ и компенсации НДС. С началом активной фазы торгов, когда эмоции уступают место балансу спроса и предложения, тенденция сохранилась, но рост значительно замедлился. Около 11 прибавили полкопейки, и около 11-30 еще копейку. Судя по графику, особого дефицита валюты пока не наблюдается.
После полудня выросли на 1.5 копейки, после чего раньше обычного наступил период обеденной стабильности. После обеда оказалось, что часть продавцов слишком оптимистично передержали валюту. На уже тонком рынке образовался избыток, что привело к достаточно резкому снижению котировок на 4 копейки. Потом чуть приостановились и опустились еще на полкопейки. Но это все не точно.
Официальный курс встретили котировками 27.6650 - 27.6850. За день выросли на 1.5 копейки относительно открытия и на 4 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Серьезные расхождения графика по данным Укрдилинга и динамики официального курса позволяет предположить либо технические неполадки, либо крайне низкую активность торгов после полудня, которая не дала возможности сделать корректное усреднение.
По динамике официального курса видим продолжение боковика.
Этот день в истории:
2019 - 25.0855 (-17) +261
2018 - 26.7552 (-1) +94
2017 - 25.9156 (+1)
2016 - 24.8065 (+1)
Додано: Чет 30 лип, 2020 16:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В основном была другая причина:
закупка газа на зиму,
окончания сезона отпусков, когда народ тратит накопленную валюту
слив бюджетного финансирования в декабре
Додано: Чет 30 лип, 2020 16:15
А в Украине ВВП упал всего на 5%,гривна стабильна.Вспоминается про"криза" и "минет",только вот в какой последовательности.......
Додано: Чет 30 лип, 2020 16:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Завтра, мабуть, по-старій схемі - трошки вгору
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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