Moneta, а вы слышали фамилии наших экспортеров?
Если нет, я вам напомню: Ахметов, Коломойский, Пинчук, Фирташ, Веревский, Косюк... им руки-то особо и не выкрутишь//)
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:06
Moneta, а вы слышали фамилии наших экспортеров?
Если нет, я вам напомню: Ахметов, Коломойский, Пинчук, Фирташ, Веревский, Косюк... им руки-то особо и не выкрутишь//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:53
Очередная порция незаурядных новостей:
1. ВВП США во 2-м квартале обвалился на рекордные 32,9%!!! Для сравнения, максимальное квартальное снижение во время кризиса 2007-2009 гг не превышало 8%.
2. Количество заявок по безработице в США растет 2-ю неделю подряд после плавного снижения со 2-й декады мая, что свидетельствует об окончании коррекции и формировании тренда роста постоянной, не связанной с карантином безработицы. Текущий уровень безработицы составляет 11,6%, в 10 раз выше докризисного уровня.
3. ВВП Мексики во 2-м кв. упал на 18,9%.
Додано: Чет 30 лип, 2020 16:06
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................30.07.2020.............31.07.2020
дата розрахунку................29.07.2020..............30.07.2020
Євро...................................32,4696...................32,547
Долар США........................27,6867...................27,6913
После полудня курс практически не изменился. Гривна отыграла доли копейки, что противоречит наблюдаемой динамике.
Открылись на 2.5 копейки выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, пошли вверх и за 15 минут прибавили 3 копейки, после чего приостановились. Рост по всей видимости, произошел на ожиданиях поступления на МБ гривны от погашения ОВГЗ и компенсации НДС. С началом активной фазы торгов, когда эмоции уступают место балансу спроса и предложения, тенденция сохранилась, но рост значительно замедлился. Около 11 прибавили полкопейки, и около 11-30 еще копейку. Судя по графику, особого дефицита валюты пока не наблюдается.
После полудня выросли на 1.5 копейки, после чего раньше обычного наступил период обеденной стабильности. После обеда оказалось, что часть продавцов слишком оптимистично передержали валюту. На уже тонком рынке образовался избыток, что привело к достаточно резкому снижению котировок на 4 копейки. Потом чуть приостановились и опустились еще на полкопейки. Но это все не точно.
Официальный курс встретили котировками 27.6650 - 27.6850. За день выросли на 1.5 копейки относительно открытия и на 4 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Серьезные расхождения графика по данным Укрдилинга и динамики официального курса позволяет предположить либо технические неполадки, либо крайне низкую активность торгов после полудня, которая не дала возможности сделать корректное усреднение.
По динамике официального курса видим продолжение боковика.
Этот день в истории:
2019 - 25.0855 (-17) +261
2018 - 26.7552 (-1) +94
2017 - 25.9156 (+1)
2016 - 24.8065 (+1)
Додано: Чет 30 лип, 2020 16:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В основном была другая причина:
закупка газа на зиму,
окончания сезона отпусков, когда народ тратит накопленную валюту
слив бюджетного финансирования в декабре
Додано: Чет 30 лип, 2020 16:15
А в Украине ВВП упал всего на 5%,гривна стабильна.Вспоминается про"криза" и "минет",только вот в какой последовательности.......
Додано: Чет 30 лип, 2020 16:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Завтра, мабуть, по-старій схемі - трошки вгору
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 30 лип, 2020 16:43
Такое впечатление, что в штатах люди тупо бросили работать и проживают те $600 в неделю, что им раздаются. И EUR/USD 1.18 на моменте
Додано: Чет 30 лип, 2020 17:05
Україна оголосила про проведення розрахунків за новими облігаціями на 2 мільярди доларів
Україна 30 липня офіційно оголосила про успішне проведення розрахунків за новими єврооблігаціями на суму 2 млрд доларів (відсоткова ставка 7,253% та з погашенням у 2033 році) та про завершення обміну єврооблігацій, номінованих в доларах, з погашенням у 2021-2022 роках.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
"В результаті завершення обміну єврооблігацій, загальна сума єврооблігацій, номінованих в доларах США, з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням в 2021 році в обігу складає 974,1 млн доларів, а загальна сума єврооблігацій, номінованих в доларах, з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням в 2022 році в обігу – 1,013 млрд доларів.
Ця транзакція дозволила Україні подовжити середній строк до погашення і сприяла забезпеченню рівномірності графіку погашення державного боргу", - йдеться у повідомленні.
Інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (81%), хедж-фондів (13%), банків (4%) та пенсійних і страхових фондів (2%).
"Найбільший попит був зі сторони інвесторів зі Сполучених Штатів, Сполученого Королівства та країн ЄС, які придбали більшу частину нового випуску та взяли участь у правочині з обміну єврооблігацій - їх частки склали 48%, 38% та 13% відповідно.
Сума заявлень на придбання цінних паперів та участь в пропозиції обміну на піку сягнула 7 мільярдів доларів США від більш як 200 інвесторів зі всього світу", - додали у Мінфіні.
Додано: Чет 30 лип, 2020 17:37
Предложение Трампа перенести выборы подтолкнуло доллар вниз
Доллар упал до сессионного минимума после того, как президент Дональд Трамп озвучил идею переноса президентских выборов.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
|