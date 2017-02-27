Додано: Чет 30 лип, 2020 16:06

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.................30.07.2020.............31.07.2020

дата розрахунку................29.07.2020..............30.07.2020

Євро...................................32,4696...................32,547

Долар США........................27,6867...................27,6913

После полудня курс практически не изменился. Гривна отыграла доли копейки, что противоречит наблюдаемой динамике.

Открылись на 2.5 копейки выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, пошли вверх и за 15 минут прибавили 3 копейки, после чего приостановились. Рост по всей видимости, произошел на ожиданиях поступления на МБ гривны от погашения ОВГЗ и компенсации НДС. С началом активной фазы торгов, когда эмоции уступают место балансу спроса и предложения, тенденция сохранилась, но рост значительно замедлился. Около 11 прибавили полкопейки, и около 11-30 еще копейку. Судя по графику, особого дефицита валюты пока не наблюдается.

После полудня выросли на 1.5 копейки, после чего раньше обычного наступил период обеденной стабильности. После обеда оказалось, что часть продавцов слишком оптимистично передержали валюту. На уже тонком рынке образовался избыток, что привело к достаточно резкому снижению котировок на 4 копейки. Потом чуть приостановились и опустились еще на полкопейки. Но это все не точно.

Официальный курс встретили котировками 27.6650 - 27.6850. За день выросли на 1.5 копейки относительно открытия и на 4 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Серьезные расхождения графика по данным Укрдилинга и динамики официального курса позволяет предположить либо технические неполадки, либо крайне низкую активность торгов после полудня, которая не дала возможности сделать корректное усреднение.

По динамике официального курса видим продолжение боковика.



Этот день в истории:

2019 - 25.0855 (-17) +261

2018 - 26.7552 (-1) +94



2017 - 25.9156 (+1)

2016 - 24.8065 (+1)