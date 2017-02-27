Народная примета - инициатор переноса выборов с треском их в итоге и проваливает
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 лип, 2020 17:41
Додано: Чет 30 лип, 2020 17:48
Я вас розчарую. для того, щоб звідкись падати, потрібно спочатку туди вилізти. Так завжди було. Якщо втрачають всі у рівному % відношенні то в абсолютних цифрах найбільше втрачають ті, хто найбільше мав. Бідняк же ж як мав нічого так нічого і буде мати.
Але не має чому радіти. Якщо так далі піде, то світова модель розвитку за рахунок споживання дасть тріщину. Вже зараз ми маємо істотні дисбаланси де отриманий прибуток абсолютно не відповідає затраченому на нього часу. демократія продукує у нас олігархів, а соціалізм - трутнів. Плюс потенційний "гаплик" туризму на роки. А головне - це можлива інфляція світових резервних валют. В бізнесі ми вже спостерігаємо, що чим більше ти можеш ґенерувати виручки та прибутку - тим більше ти вартуєш. (маю на увазі, що капітальні інвестиції перестали грати таку важливу роль)
Франківськ після вчорашніх 27,5/27,6 сьогодні трішки підріс до 27,55-57/27,65
Євро 32,20/32,40
Ми всі в останні місяці купляли долар, а потрібно було євро та золото
Все-таки, якщо ви заощаджуєте на майбутнє, то ваша найпростіша корзина заощаджень має містити гривню, долар, євро та золото. % Співвідношення кожен вибирає індивідуально і так як йому зручно.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Чет 30 лип, 2020 17:52
по ТВ говорили, что в истории США был только один случай, чтобы действующий президент проигрывал выборы (Буш-старший Клинтону)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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