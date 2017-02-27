Додано: Чет 30 лип, 2020 17:48

goldfinger написав: А в Украине ВВП упал всего на 5%,гривна стабильна.Вспоминается про"криза" и "минет",только вот в какой последовательности....... А в Украине ВВП упал всего на 5%,гривна стабильна.Вспоминается про"криза" и "минет",только вот в какой последовательности.......

Я вас розчарую. для того, щоб звідкись падати, потрібно спочатку туди вилізти. Так завжди було. Якщо втрачають всі у рівному % відношенні то в абсолютних цифрах найбільше втрачають ті, хто найбільше мав. Бідняк же ж як мав нічого так нічого і буде мати.Але не має чому радіти. Якщо так далі піде, то світова модель розвитку за рахунок споживання дасть тріщину. Вже зараз ми маємо істотні дисбаланси де отриманий прибуток абсолютно не відповідає затраченому на нього часу. демократія продукує у нас олігархів, а соціалізм - трутнів. Плюс потенційний "гаплик" туризму на роки. А головне - це можлива інфляція світових резервних валют. В бізнесі ми вже спостерігаємо, що чим більше ти можеш ґенерувати виручки та прибутку - тим більше ти вартуєш. (маю на увазі, що капітальні інвестиції перестали грати таку важливу роль)Франківськ після вчорашніх 27,5/27,6 сьогодні трішки підріс до 27,55-57/27,65Євро 32,20/32,40Ми всі в останні місяці купляли долар, а потрібно було євро та золотоВсе-таки, якщо ви заощаджуєте на майбутнє, то ваша найпростіша корзина заощаджень має містити гривню, долар, євро та золото. % Співвідношення кожен вибирає індивідуально і так як йому зручно.