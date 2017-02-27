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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6112611361146115>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 224
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
110
Ніяких змін не очікую
16%
36
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 17:41

  prodigy написав:Предложение Трампа перенести выборы подтолкнуло доллар вниз
Доллар упал до сессионного минимума после того, как президент Дональд Трамп озвучил идею переноса президентских выборов.


Народная примета - инициатор переноса выборов с треском их в итоге и проваливает
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 17:48

  goldfinger написав:А в Украине ВВП упал всего на 5%,гривна стабильна.Вспоминается про"криза" и "минет",только вот в какой последовательности.......

Я вас розчарую. для того, щоб звідкись падати, потрібно спочатку туди вилізти. Так завжди було. Якщо втрачають всі у рівному % відношенні то в абсолютних цифрах найбільше втрачають ті, хто найбільше мав. Бідняк же ж як мав нічого так нічого і буде мати.
Але не має чому радіти. Якщо так далі піде, то світова модель розвитку за рахунок споживання дасть тріщину. Вже зараз ми маємо істотні дисбаланси де отриманий прибуток абсолютно не відповідає затраченому на нього часу. демократія продукує у нас олігархів, а соціалізм - трутнів. Плюс потенційний "гаплик" туризму на роки. А головне - це можлива інфляція світових резервних валют. В бізнесі ми вже спостерігаємо, що чим більше ти можеш ґенерувати виручки та прибутку - тим більше ти вартуєш. (маю на увазі, що капітальні інвестиції перестали грати таку важливу роль)
Франківськ після вчорашніх 27,5/27,6 сьогодні трішки підріс до 27,55-57/27,65
Євро 32,20/32,40
Ми всі в останні місяці купляли долар, а потрібно було євро та золото :-)
Все-таки, якщо ви заощаджуєте на майбутнє, то ваша найпростіша корзина заощаджень має містити гривню, долар, євро та золото. % Співвідношення кожен вибирає індивідуально і так як йому зручно.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 17:52

  zРадио написав:
  prodigy написав:Предложение Трампа перенести выборы подтолкнуло доллар вниз
Доллар упал до сессионного минимума после того, как президент Дональд Трамп озвучил идею переноса президентских выборов.


Народная примета - инициатор переноса выборов с треском их в итоге и проваливает


по ТВ говорили, что в истории США был только один случай, чтобы действующий президент проигрывал выборы (Буш-старший Клинтону)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:01

  Realist написав:Ми всі в останні місяці купляли долар


после этой фразы захотелось проверить когда я последний раз делал покупку валюты:8/08/19 (получил депозит в гривне и откупился ) потом купил недвигу :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:04

  Realist написав:Я вас розчарую. для того, щоб звідкись падати, потрібно спочатку туди вилізти. Так завжди було. Якщо втрачають всі у рівному % відношенні то в абсолютних цифрах найбільше втрачають ті, хто найбільше мав. Бідняк же ж як мав нічого так нічого і буде мати.


Вы скорее обрадовали :D А я таки разочарую - в прошлый глобальный кризис мы потеряли больше всех в мире несмотря на то, что имели так же немного, как и сегодня. -15,1% ВВП 2009-го Украины против -1,7% мирового...

Да, тогда был пузырь на рынке недвижимости, спровоцированный пузырем потребительского кредитования, а также был перегрет рынок коммодов, основа нашего экспорта. Но, тем не менее, по размеру средней зарплаты и средних накоплений мы сегодня не уступаем уровню 2008-го, а даже немного его превосходим. И свой пузырь тоже есть - внутренний государственный долг.

Просто задворки мировой экономики, к которым, увы, относимся и мы, чувствуют последствия ее сбоев с некоторым лагом. Экономика США в прошлый кризис начала падать еще в конце 2007-го, а у нас до сентября 2008-го все "бумило". Мы даже месяц после банкротства Лемана умудрились сохранять иллюзию стабильности... Только это нифига не помогло :evil:

  Realist написав:Співвідношення кожен вибирає індивідуально і так як йому зручно.


Можно довериться профи - МВФ, чьи деньги SDR и есть той самой корзиной резервных валют в оптимальных пропорциях.
https://en.wikipedia.org/wiki/Special_drawing_rights
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 30 лип, 2020 18:09, всього редагувалось 3 разів.
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В 09:35 утра по восточному времени (13:35 GMT) Dow Jones упал на 343 пункта или на 1,3% до 26,197 пунктов. S&P 500 упал на 1,0%, а Nasdaq Composite — на 0,6%.

Акции Citigroup (NYSE:NYSE:C) упали на 4,9%, в то время как акции Bank of America Corp (NYSE:NYSE:BAC) упали на 3,2%, а акции JPMorgan (NYSE:JPM) упали на 3,5%.

Среди лидеров в очередной насыщенный день в календаре квартальной отчетности, была компания Qualcomm Incorporated (NASDAQ:QCOM), акции которой выросли на 10,1% после того, как этот производитель микросхем объявил об урегулировании спора с компанией Huawei по поводу лицензирования. Qualcomm получит $1,8 млрд в счет прошлых платежей, а также выиграет от нового долгосрочного договора, если санкции США в отношении Huawei не ужесточатся.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:08

Индексы США резко развернулись после заявления ФРС
Так, торги 29 июля закрылись ростом Dow Jones Industrial Average на 160,29 пункта (+ 0,6%): индикатор поднялся до отметки 26539,57 пункта.
В то же время, Nasdaq Composite прибавил 140,85 пункта (+ 1,4%), достигнув 10542,94 пункта, а S&P 500 вырос до 3258,44 пункта, поднявшись на 40 пунктов (+ 1,2%).
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:10

  prodigy написав:Предложение Трампа перенести выборы подтолкнуло доллар вниз
Доллар упал до сессионного минимума после того, как президент Дональд Трамп озвучил идею переноса президентских выборов.

Ох,побыстрее надо американцам переносить этого Трампа из Белого Дома куда подальше,а то доллар и впрямь хорошо утрамбуют.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:11

  zРадио написав:Очередная порция незаурядных новостей:

1. ВВП США во 2-м квартале обвалился на рекордные 32,9%!!! Для сравнения, максимальное квартальное снижение во время кризиса 2007-2009 гг не превышало 8%.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... nd-quarter
2. Количество заявок по безработице в США растет 2-ю неделю подряд после плавного снижения со 2-й декады мая, что свидетельствует об окончании коррекции и формировании тренда роста постоянной, не связанной с карантином безработицы. Текущий уровень безработицы составляет 11,6%, в 10 раз выше докризисного уровня.
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ ... 201487.pdf
3. ВВП Мексики во 2-м кв. упал на 18,9%.
https://www.reuters.com/article/us-mexi ... 4V260?il=0

Так мы еще, похоже, и впереди планеты всей 8) (прогноз -10%)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:16

  Realist написав:
  goldfinger написав:А в Украине ВВП упал всего на 5%,гривна стабильна.Вспоминается про"криза" и "минет",только вот в какой последовательности.......

Я вас розчарую. для того, щоб звідкись падати, потрібно спочатку туди вилізти. Так завжди було. Якщо втрачають всі у рівному % відношенні то в абсолютних цифрах найбільше втрачають ті, хто найбільше мав. Бідняк же ж як мав нічого так нічого і буде мати.
Але не має чому радіти. Якщо так далі піде, то світова модель розвитку за рахунок споживання дасть тріщину. Вже зараз ми маємо істотні дисбаланси де отриманий прибуток абсолютно не відповідає затраченому на нього часу. демократія продукує у нас олігархів, а соціалізм - трутнів. Плюс потенційний "гаплик" туризму на роки. А головне - це можлива інфляція світових резервних валют. В бізнесі ми вже спостерігаємо, що чим більше ти можеш ґенерувати виручки та прибутку - тим більше ти вартуєш. (маю на увазі, що капітальні інвестиції перестали грати таку важливу роль)
Франківськ після вчорашніх 27,5/27,6 сьогодні трішки підріс до 27,55-57/27,65
Євро 32,20/32,40
Ми всі в останні місяці купляли долар, а потрібно було євро та золото :-)
Все-таки, якщо ви заощаджуєте на майбутнє, то ваша найпростіша корзина заощаджень має містити гривню, долар, євро та золото. % Співвідношення кожен вибирає індивідуально і так як йому зручно.

Пока толстый сохнет,худой сдохнет.Как раз про Украину и бедных.Если ВВП Украины в годовом выражении в 2020 упадет на 5%,то Зеленский величайший лидер всех времён и народов.
goldfinger
 
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