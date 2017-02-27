Додано: Чет 30 лип, 2020 18:04

В 09:35 утра по восточному времени (13:35 GMT) Dow Jones упал на 343 пункта или на 1,3% до 26,197 пунктов. S&P 500 упал на 1,0%, а Nasdaq Composite — на 0,6%.



Акции Citigroup (NYSE:NYSE:C) упали на 4,9%, в то время как акции Bank of America Corp (NYSE:NYSE:BAC) упали на 3,2%, а акции JPMorgan (NYSE:JPM) упали на 3,5%.



Среди лидеров в очередной насыщенный день в календаре квартальной отчетности, была компания Qualcomm Incorporated (NASDAQ:QCOM), акции которой выросли на 10,1% после того, как этот производитель микросхем объявил об урегулировании спора с компанией Huawei по поводу лицензирования. Qualcomm получит $1,8 млрд в счет прошлых платежей, а также выиграет от нового долгосрочного договора, если санкции США в отношении Huawei не ужесточатся.

верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat