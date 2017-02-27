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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6112611361146115

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 224
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
110
Ніяких змін не очікую
16%
36
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:17

  Mazay256 написав: Такое впечатление, что в штатах люди тупо бросили работать и проживают те $600 в неделю, что им раздаются.

Эта лафа была рассчитана на 3 месяца и уже, кажется, закончилась.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:21

  Starikan написав:
  zРадио написав:Очередная порция незаурядных новостей:

1. ВВП США во 2-м квартале обвалился на рекордные 32,9%!!! Для сравнения, максимальное квартальное снижение во время кризиса 2007-2009 гг не превышало 8%.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... nd-quarter
2. Количество заявок по безработице в США растет 2-ю неделю подряд после плавного снижения со 2-й декады мая, что свидетельствует об окончании коррекции и формировании тренда роста постоянной, не связанной с карантином безработицы. Текущий уровень безработицы составляет 11,6%, в 10 раз выше докризисного уровня.
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ ... 201487.pdf
3. ВВП Мексики во 2-м кв. упал на 18,9%.
https://www.reuters.com/article/us-mexi ... 4V260?il=0

Так мы еще, похоже, и впереди планеты всей 8) (прогноз -10%)

Уже начинаем догонять 8)
Кабмін оцінює падіння ВВП в квітні-червні 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року на 14%. Згідно з документом, така динаміка призведе до зниження реального ВВП в 2020 році на 4,8% (тут не ясно зниження на 4,8% це слід додати до тих 10% чи ні?)
http://финбаланс.ком.юа/news/kabmin-ot ... tali-na-14
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:27

  goldfinger написав:Пока толстый сохнет,худой сдохнет.Как раз про Украину и бедных.Если ВВП Украины в годовом выражении в 2020 упадет на 5%,то Зеленский величайший лидер всех времён и народов.


Мы, действительно, из-за отсталости сектора услуг, можем упасть в 2020-м не так глубоко, как развитые экономики. Но они восстановятся относительно быстро (2022-2023 гг) за счет широкого спектра инструментов антикризисной поддержки, а также агрессивных планов по вакцинации, а а мы будем чахнуть годами (до 2024-го, как прогнозирует МВФ), потому что никаких стимулирующих мер никто не предпринимает и предпринимать не планирует...

PS: падение на 5% - это в любом случае фантастика для нас. 6-7% будет за большое счастье...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:37

  Lady_N написав:Кабмін оцінює падіння ВВП в квітні-червні 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року на 14%. Згідно з документом, така динаміка призведе до зниження реального ВВП в 2020 році на 4,8% (тут не ясно зниження на 4,8% це слід додати до тих 10% чи ні?)
http://финбаланс.ком.юа/news/kabmin-otsinyu-padinnya-vvp-ukrani-v-ii-kvartali-na-14


Нет, Кабмин имеет в виду, что падение на 4,8% будет за полный год с учетом нынешней динамики. Но это просто враки, которые легко проверяются математически.

Падение ВВП в 1-м квартале составило 1,3%, во 2-м оценивается в 14%, значит чтобы по году было 4,8%, ВВП 3-го и 4-го кварталов должен упасть всего на 2% (и это не квартал к кварталу, это к высокой базе прошлого года!).

В общем, очковтирательство еще то. Если ВВП во 2-м квартале и правда упал на 14%, то по итогам года падение на 7-8% нам обеспечено. Но, возможно, и 9-10% в случае второй большой коррекции мировых финансовых рынков
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:47

  zРадио написав:
  goldfinger написав:Пока толстый сохнет,худой сдохнет.Как раз про Украину и бедных.Если ВВП Украины в годовом выражении в 2020 упадет на 5%,то Зеленский величайший лидер всех времён и народов.


Мы, действительно, из-за отсталости сектора услуг, можем упасть в 2020-м не так глубоко, как развитые экономики. Но они восстановятся относительно быстро (2022-2023 гг) за счет широкого спектра инструментов антикризисной поддержки, а также агрессивных планов по вакцинации, а а мы будем чахнуть годами (до 2024-го, как прогнозирует МВФ), потому что никаких стимулирующих мер никто не предпринимает и предпринимать не планирует...

PS: падение на 5% - это в любом случае фантастика для нас. 6-7% будет за большое счастье...

Осень может быть интересной
Лучше переждать в $$$ Кеш или все же Голда (не охота быть золотым оленем)?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 19:16

Євро 1,18 8)


а как же эвропейские экспортеры, им же, как утверждалось, при курсе около 1.1 уже было типо плохо.
При 1.20 или 1.4 им должно быть лучше или как? :mrgreen: Или та ну их нах этих эвропейских экспортеров на несколько лет? :mrgreen:
Alex2007
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