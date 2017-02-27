Эта лафа была рассчитана на 3 месяца и уже, кажется, закончилась.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 лип, 2020 18:17
Эта лафа была рассчитана на 3 месяца и уже, кажется, закончилась.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Додано: Чет 30 лип, 2020 18:21
Уже начинаем догонять
Кабмін оцінює падіння ВВП в квітні-червні 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року на 14%. Згідно з документом, така динаміка призведе до зниження реального ВВП в 2020 році на 4,8% (тут не ясно зниження на 4,8% це слід додати до тих 10% чи ні?)
Додано: Чет 30 лип, 2020 18:27
Мы, действительно, из-за отсталости сектора услуг, можем упасть в 2020-м не так глубоко, как развитые экономики. Но они восстановятся относительно быстро (2022-2023 гг) за счет широкого спектра инструментов антикризисной поддержки, а также агрессивных планов по вакцинации, а а мы будем чахнуть годами (до 2024-го, как прогнозирует МВФ), потому что никаких стимулирующих мер никто не предпринимает и предпринимать не планирует...
PS: падение на 5% - это в любом случае фантастика для нас. 6-7% будет за большое счастье...
Додано: Чет 30 лип, 2020 18:37
Нет, Кабмин имеет в виду, что падение на 4,8% будет за полный год с учетом нынешней динамики. Но это просто враки, которые легко проверяются математически.
Падение ВВП в 1-м квартале составило 1,3%, во 2-м оценивается в 14%, значит чтобы по году было 4,8%, ВВП 3-го и 4-го кварталов должен упасть всего на 2% (и это не квартал к кварталу, это к высокой базе прошлого года!).
В общем, очковтирательство еще то. Если ВВП во 2-м квартале и правда упал на 14%, то по итогам года падение на 7-8% нам обеспечено. Но, возможно, и 9-10% в случае второй большой коррекции мировых финансовых рынков
Додано: Чет 30 лип, 2020 18:47
Осень может быть интересной
Лучше переждать в $$$ Кеш или все же Голда (не охота быть золотым оленем)?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Чет 30 лип, 2020 19:16
а как же эвропейские экспортеры, им же, как утверждалось, при курсе около 1.1 уже было типо плохо.
При 1.20 или 1.4 им должно быть лучше или как? Или та ну их нах этих эвропейских экспортеров на несколько лет?
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