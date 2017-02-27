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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6113611461156116>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 224
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
110
Ніяких змін не очікую
16%
36
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:17

  Mazay256 написав: Такое впечатление, что в штатах люди тупо бросили работать и проживают те $600 в неделю, что им раздаются.

Эта лафа была рассчитана на 3 месяца и уже, кажется, закончилась.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:21

  Starikan написав:
  zРадио написав:Очередная порция незаурядных новостей:

1. ВВП США во 2-м квартале обвалился на рекордные 32,9%!!! Для сравнения, максимальное квартальное снижение во время кризиса 2007-2009 гг не превышало 8%.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... nd-quarter
2. Количество заявок по безработице в США растет 2-ю неделю подряд после плавного снижения со 2-й декады мая, что свидетельствует об окончании коррекции и формировании тренда роста постоянной, не связанной с карантином безработицы. Текущий уровень безработицы составляет 11,6%, в 10 раз выше докризисного уровня.
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ ... 201487.pdf
3. ВВП Мексики во 2-м кв. упал на 18,9%.
https://www.reuters.com/article/us-mexi ... 4V260?il=0

Так мы еще, похоже, и впереди планеты всей 8) (прогноз -10%)

Уже начинаем догонять 8)
Кабмін оцінює падіння ВВП в квітні-червні 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року на 14%. Згідно з документом, така динаміка призведе до зниження реального ВВП в 2020 році на 4,8% (тут не ясно зниження на 4,8% це слід додати до тих 10% чи ні?)
http://финбаланс.ком.юа/news/kabmin-ot ... tali-na-14
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:27

  goldfinger написав:Пока толстый сохнет,худой сдохнет.Как раз про Украину и бедных.Если ВВП Украины в годовом выражении в 2020 упадет на 5%,то Зеленский величайший лидер всех времён и народов.


Мы, действительно, из-за отсталости сектора услуг, можем упасть в 2020-м не так глубоко, как развитые экономики. Но они восстановятся относительно быстро (2022-2023 гг) за счет широкого спектра инструментов антикризисной поддержки, а также агрессивных планов по вакцинации, а а мы будем чахнуть годами (до 2024-го, как прогнозирует МВФ), потому что никаких стимулирующих мер никто не предпринимает и предпринимать не планирует...

PS: падение на 5% - это в любом случае фантастика для нас. 6-7% будет за большое счастье...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:37

  Lady_N написав:Кабмін оцінює падіння ВВП в квітні-червні 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року на 14%. Згідно з документом, така динаміка призведе до зниження реального ВВП в 2020 році на 4,8% (тут не ясно зниження на 4,8% це слід додати до тих 10% чи ні?)
http://финбаланс.ком.юа/news/kabmin-otsinyu-padinnya-vvp-ukrani-v-ii-kvartali-na-14


Нет, Кабмин имеет в виду, что падение на 4,8% будет за полный год с учетом нынешней динамики. Но это просто враки, которые легко проверяются математически.

Падение ВВП в 1-м квартале составило 1,3%, во 2-м оценивается в 14%, значит чтобы по году было 4,8%, ВВП 3-го и 4-го кварталов должен упасть всего на 2% (и это не квартал к кварталу, это к высокой базе прошлого года!).

В общем, очковтирательство еще то. Если ВВП во 2-м квартале и правда упал на 14%, то по итогам года падение на 7-8% нам обеспечено. Но, возможно, и 9-10% в случае второй большой коррекции мировых финансовых рынков
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:47

  zРадио написав:
  goldfinger написав:Пока толстый сохнет,худой сдохнет.Как раз про Украину и бедных.Если ВВП Украины в годовом выражении в 2020 упадет на 5%,то Зеленский величайший лидер всех времён и народов.


Мы, действительно, из-за отсталости сектора услуг, можем упасть в 2020-м не так глубоко, как развитые экономики. Но они восстановятся относительно быстро (2022-2023 гг) за счет широкого спектра инструментов антикризисной поддержки, а также агрессивных планов по вакцинации, а а мы будем чахнуть годами (до 2024-го, как прогнозирует МВФ), потому что никаких стимулирующих мер никто не предпринимает и предпринимать не планирует...

PS: падение на 5% - это в любом случае фантастика для нас. 6-7% будет за большое счастье...

Осень может быть интересной
Лучше переждать в $$$ Кеш или все же Голда (не охота быть золотым оленем)?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 19:16

Євро 1,18 8)


а как же эвропейские экспортеры, им же, как утверждалось, при курсе около 1.1 уже было типо плохо.
При 1.20 или 1.4 им должно быть лучше или как? :mrgreen: Или та ну их нах этих эвропейских экспортеров на несколько лет? :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 19:33

  Alex2007 написав:
Євро 1,18 8)


а как же эвропейские экспортеры, им же, как утверждалось, при курсе около 1.1 уже было типо плохо.
При 1.20 или 1.4 им должно быть лучше или как? :mrgreen: Или та ну их нах этих эвропейских экспортеров на несколько лет? :mrgreen:

думаете перестанут покупать подорожавшие мерсы и бмв? не перестанут, их покупали небедные люди, многие из которых стали ещё богаче в кризис.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 19:41

  vitaliian написав:
  Alex2007 написав:
Євро 1,18 8)


а как же эвропейские экспортеры, им же, как утверждалось, при курсе около 1.1 уже было типо плохо.
При 1.20 или 1.4 им должно быть лучше или как? :mrgreen: Или та ну их нах этих эвропейских экспортеров на несколько лет? :mrgreen:

думаете перестанут покупать подорожавшие мерсы и бмв? не перестанут, их покупали небедные люди, многие из которых стали ещё богаче в кризис.


Так я не знаю. Я уточняю.
Лично мне кажется что спать спокойно могут только владельцы драгметаллов и каких-то реальных активов. Остальных, что владельцев гривны, что доллара (и в Украине в том числе), что эвро (и в Украине в том числе) еще покромсают и побреют. Как минимум через сильную инфляцию, когда все раздуплятся и создадут спрос. :shock: Так как непонятно, как можно столько печатать, куда эти деньги идут и как их потом собираются быстрыми темпами стерилизовать и будут ли вообще...
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 19:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Так я не знаю. Я уточняю.
Лично мне кажется что спать спокойно могут только владельцы драгметаллов и каких-то реальных активов
домик в деревне реальный актив?

в Украине новый антирекорд по ковиду, обещают ужесточение карантинокризиса
учебный год скорее всего будет провален.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 19:55

  vitaliian написав:
  Alex2007 написав:Так я не знаю. Я уточняю.
Лично мне кажется что спать спокойно могут только владельцы драгметаллов и каких-то реальных активов
домик в деревне реальный актив?


вполне. Особенно если рассматривать землю под ним.

А если просто есть давняя потребность в покупке загородной недвиги для себя - тоже нормальный вариант, даже если он потом и не будет приносить никаких дивидентов в традиционном понимании. (Я например, все чаще и чаще задумываюсь о таком варианте, поспокойнее, подальше от города и шума, чем бетонные человеко-коробки). Может быть самое лучшее время сейчас решить все эти вопросы, не дожидаясь никаких возможных девалов.
Например, не совсем понимаю откуда возьмется кратность девала. Эти зеленые дурики вполне могут протеплять на резервах, а там, глядишь, и в земельку подтянутся инвесторы (здесь уже более реальные чем инвесторы в овгз). А это еще несколько лет петляния курса в обычных пределах. :? Но это все как обычно не точно.
Alex2007
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