Додано: Чет 30 лип, 2020 18:37

Lady_N написав: Кабмін оцінює падіння ВВП в квітні-червні 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року на 14%. Згідно з документом, така динаміка призведе до зниження реального ВВП в 2020 році на 4,8% (тут не ясно зниження на 4,8% це слід додати до тих 10% чи ні?)

http://финбаланс.ком.юа/news/kabmin-otsinyu-padinnya-vvp-ukrani-v-ii-kvartali-na-14 Кабмін оцінює падіння ВВП в квітні-червні 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року на 14%. Згідно з документом, така динаміка призведе до зниження реального ВВП в 2020 році на 4,8% (http://финбаланс.ком.юа/news/kabmin-otsinyu-padinnya-vvp-ukrani-v-ii-kvartali-na-14

Нет, Кабмин имеет в виду, что падение на 4,8% будет за полный год с учетом нынешней динамики. Но это просто враки, которые легко проверяются математически.Падение ВВП в 1-м квартале составило 1,3%, во 2-м оценивается в 14%, значит чтобы по году было 4,8%, ВВП 3-го и 4-го кварталов должен упасть всего на 2% (и это не квартал к кварталу, это к высокой базе прошлого года!).В общем, очковтирательство еще то. Если ВВП во 2-м квартале и правда упал на 14%, то по итогам года падение на 7-8% нам обеспечено. Но, возможно, и 9-10% в случае второй большой коррекции мировых финансовых рынков