Додано: Чет 30 лип, 2020 20:43

vitaliian написав: кратности при существующих резервах не будет, кратности при существующих резервах не будет,

Объём ЗВР на 31.12.2013 20 415,71 мио. у.е.Сейчас нахватались под 30 ярдов,но не факт что будут сливать всё как немые для удержания ценовой и валютной стабильности,плюс рефинанс может политься рекой для спасения банков и бюджета,возможно будут беречь резервы перед целебным обещаным дефолтом.Плюс учитывая уровень проФФесионализма кормящих,я бы так не был уверен.Жо в экономике нарастает,судя по наполнению бюджета.Без 2-х дней июля собрали 61 ярд,задолженность по НДС примерно 3 ярда,причём десятку откашлял НБУ.Под конец месяца немного подправили Жо,но как на это конечно посмотреть,когда расходы 110-115,а ты собрал 50 за месяц и уже некого доить,то кратность может сама нечаянно прискакать от эмиссии,хотя нас и заверяли,что бесконтрольной эмиссии не будет,будет просто эмиссия для полного счастья бюджета и всех сочувствующих.Где грань между "для полного счастья схематозников" и бесконтрольной точно не один слуга не ответит.А пока боковик,без претензий на обвал.