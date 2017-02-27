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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6113611461156116

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 224
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
110
Ніяких змін не очікую
16%
36
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 19:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Например, не совсем понимаю откуда возьмется кратность девала.
кратности при существующих резервах не будет, то что в Украину подтянутся инвесторы - старая песня.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:04

  vitaliian написав:
  Alex2007 написав:Например, не совсем понимаю откуда возьмется кратность девала.
кратности при существующих резервах не будет, то что в Украину подтянутся инвесторы - старая песня.


ну тут речь идет не об инвестиционном буме "на всё подряд", а об обычном приходе людей конкретно в землю в течении пары лет. Не зря же столько возни вокруг земельной реформы. А то, что от судьбы аграрного придатка уже вряд ли Украине куда-то деться - это уже понятно. Но пара лет прихода лишней внешней валюты - это наше спасение и макрофинансовая (=курсовая +-пару грн) стабильность. На пару лет :D А потом - будет потом.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 30 лип, 2020 20:35, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:08

  vitaliian написав:
  Alex2007 написав:Так я не знаю. Я уточняю.
Лично мне кажется что спать спокойно могут только владельцы драгметаллов и каких-то реальных активов
домик в деревне реальный актив?

в Украине новый антирекорд по ковиду, обещают ужесточение карантинокризиса
учебный год скорее всего будет провален.

Даже если допустить мнение большинства, что это "обычный грипп". То лето для него не сезон и настоящая эпидемия начнется к зиме, а не летом, когда много солнца.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:08

Є тЄма))

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:22

  Zebra написав:
  vitaliian написав:домик в деревне реальный актив?

в Украине новый антирекорд по ковиду, обещают ужесточение карантинокризиса
учебный год скорее всего будет провален.

Даже если допустить мнение большинства, что это "обычный грипп". То лето для него не сезон и настоящая эпидемия начнется к зиме, а не летом, когда много солнца.


Я даже не представляю, как в случае необходимости
власти смогут загнать людей на новый карантин "на дому".
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Я даже не представляю, как в случае необходимости
власти смогут загнать людей на новый карантин "на дому".
людей? бизнес будут загонять в новые ограничения, например запретят маленькие маршрутки или кафешки.

тем временем на американской сессии EUR/USD уже 1,1829 таким темпом 1,2 пробьем в августе а 1,4 к декабрю.

  Alex2007 написав:ну тут речь идет не об инвестиционном буме "на всё подряд", а об обычном приходе людей конкретно в землю в течении пары лет.
интересует именно формат инвестиций, если дом и участок покупается для себя, это совсем другое.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:43

  vitaliian написав:кратности при существующих резервах не будет,


Объём ЗВР на 31.12.2013 20 415,71 мио. у.е.

Сейчас нахватались под 30 ярдов,но не факт что будут сливать всё как немые для удержания ценовой и валютной стабильности,плюс рефинанс может политься рекой для спасения банков и бюджета,возможно будут беречь резервы перед целебным обещаным дефолтом.

Плюс учитывая уровень проФФесионализма кормящих,я бы так не был уверен.

Жо в экономике нарастает,судя по наполнению бюджета.
Без 2-х дней июля собрали 61 ярд,задолженность по НДС примерно 3 ярда,причём десятку откашлял НБУ.
Под конец месяца немного подправили Жо,но как на это конечно посмотреть,когда расходы 110-115,а ты собрал 50 за месяц и уже некого доить,то кратность может сама нечаянно прискакать от эмиссии,хотя нас и заверяли,что бесконтрольной эмиссии не будет,будет просто эмиссия для полного счастья бюджета и всех сочувствующих.

Где грань между "для полного счастья схематозников" и бесконтрольной точно не один слуга не ответит.

А пока боковик,без претензий на обвал.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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