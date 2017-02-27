кратности при существующих резервах не будет, то что в Украину подтянутся инвесторы - старая песня.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 лип, 2020 19:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
кратности при существующих резервах не будет, то что в Украину подтянутся инвесторы - старая песня.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:04
ну тут речь идет не об инвестиционном буме "на всё подряд", а об обычном приходе людей конкретно в землю в течении пары лет. Не зря же столько возни вокруг земельной реформы. А то, что от судьбы аграрного придатка уже вряд ли Украине куда-то деться - это уже понятно. Но пара лет прихода лишней внешней валюты - это наше спасение и макрофинансовая (=курсовая +-пару грн) стабильность. На пару лет А потом - будет потом.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 30 лип, 2020 20:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:08
Даже если допустить мнение большинства, что это "обычный грипп". То лето для него не сезон и настоящая эпидемия начнется к зиме, а не летом, когда много солнца.
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:08
Є тЄма))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:22
Я даже не представляю, как в случае необходимости
власти смогут загнать людей на новый карантин "на дому".
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
людей? бизнес будут загонять в новые ограничения, например запретят маленькие маршрутки или кафешки.
тем временем на американской сессии EUR/USD уже 1,1829 таким темпом 1,2 пробьем в августе а 1,4 к декабрю.
интересует именно формат инвестиций, если дом и участок покупается для себя, это совсем другое.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:43
Объём ЗВР на 31.12.2013 20 415,71 мио. у.е.
Сейчас нахватались под 30 ярдов,но не факт что будут сливать всё как немые для удержания ценовой и валютной стабильности,плюс рефинанс может политься рекой для спасения банков и бюджета,возможно будут беречь резервы перед целебным обещаным дефолтом.
Плюс учитывая уровень проФФесионализма кормящих,я бы так не был уверен.
Жо в экономике нарастает,судя по наполнению бюджета.
Без 2-х дней июля собрали 61 ярд,задолженность по НДС примерно 3 ярда,причём десятку откашлял НБУ.
Под конец месяца немного подправили Жо,но как на это конечно посмотреть,когда расходы 110-115,а ты собрал 50 за месяц и уже некого доить,то кратность может сама нечаянно прискакать от эмиссии,хотя нас и заверяли,что бесконтрольной эмиссии не будет,будет просто эмиссия для полного счастья бюджета и всех сочувствующих.
Где грань между "для полного счастья схематозников" и бесконтрольной точно не один слуга не ответит.
А пока боковик,без претензий на обвал.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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