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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 лип, 2020 22:17
Starikan написав: Mazay256 написав:
Такое впечатление, что в штатах люди тупо бросили работать и проживают те $600 в неделю, что им раздаются.
Эта лафа была рассчитана на 3 месяца и уже, кажется, закончилась.
Вроде продлили до конца года. Выборы, метод Лени Черновецкого. Только поздно, не поможет. 1.1843
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Mazay256
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