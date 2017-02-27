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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 лип, 2020 22:17
Starikan написав: Mazay256 написав:
Такое впечатление, что в штатах люди тупо бросили работать и проживают те $600 в неделю, что им раздаются.
Эта лафа была рассчитана на 3 месяца и уже, кажется, закончилась.
Вроде продлили до конца года. Выборы, метод Лени Черновецкого. Только поздно, не поможет. 1.1843
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Додано: Чет 30 лип, 2020 22:29
Zebra написав: pesikot написав:
Для топ-менеджеров объясню, нет денег на топливо - авто не едет. Есть деньги на топливо - авто едет.
А то что бензин подешевел никак не влияет?
Последний раз на БРСМ заправлял 95-ый по 17.хх (с учетом скидки по бонусной карточке) по курсу 27.90 это ~ 60 центов.
За год на бензин уходит раза в 2 меньше, чем на коммуналку.
Так ты ещё и нищеброд. Хорошие авто шмурдяком заправляешь
Да и коммуналку ты не платишь
Так вот продолжим, если массово выехали в Польшу, то кто ездит по дорогам ?
Значит, массово не выезжали
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 30 лип, 2020 22:33
pesikot написав: Zebra написав: pesikot написав:
Для топ-менеджеров объясню, нет денег на топливо - авто не едет. Есть деньги на топливо - авто едет.
А то что бензин подешевел никак не влияет?
Последний раз на БРСМ заправлял 95-ый по 17.хх (с учетом скидки по бонусной карточке) по курсу 27.90 это ~ 60 центов.
За год на бензин уходит раза в 2 меньше, чем на коммуналку.
Так ты ещё и нищеброд. Хорошие авто шмурдяком заправляешь
Да и коммуналку ты не платишь
Так вот продолжим, если массово выехали в Польшу, то кто ездит по дорогам ?
Значит, массово не выезжали
Я разве про сейчас говорил, системный характер зажима гаек и гривны привел к выезду в Польшу, спаду промышленности из за спада спроса на него по причине неконкурентноспособности.
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Zebra
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