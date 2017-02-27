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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6114611561166117

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 224
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
110
Ніяких змін не очікую
16%
36
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 22:17

  Starikan написав:
  Mazay256 написав: Такое впечатление, что в штатах люди тупо бросили работать и проживают те $600 в неделю, что им раздаются.

Эта лафа была рассчитана на 3 месяца и уже, кажется, закончилась.


Вроде продлили до конца года. Выборы, метод Лени Черновецкого. Только поздно, не поможет. 1.1843
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 22:29

  Zebra написав:
  pesikot написав:Для топ-менеджеров объясню, нет денег на топливо - авто не едет. Есть деньги на топливо - авто едет.

А то что бензин подешевел никак не влияет?
Последний раз на БРСМ заправлял 95-ый по 17.хх (с учетом скидки по бонусной карточке) по курсу 27.90 это ~ 60 центов.
За год на бензин уходит раза в 2 меньше, чем на коммуналку.

Так ты ещё и нищеброд. Хорошие авто шмурдяком заправляешь
Да и коммуналку ты не платишь

Так вот продолжим, если массово выехали в Польшу, то кто ездит по дорогам ? :)
Значит, массово не выезжали
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 22:33

  pesikot написав:
  Zebra написав:
  pesikot написав:Для топ-менеджеров объясню, нет денег на топливо - авто не едет. Есть деньги на топливо - авто едет.

А то что бензин подешевел никак не влияет?
Последний раз на БРСМ заправлял 95-ый по 17.хх (с учетом скидки по бонусной карточке) по курсу 27.90 это ~ 60 центов.
За год на бензин уходит раза в 2 меньше, чем на коммуналку.

Так ты ещё и нищеброд. Хорошие авто шмурдяком заправляешь
Да и коммуналку ты не платишь

Так вот продолжим, если массово выехали в Польшу, то кто ездит по дорогам ? :)
Значит, массово не выезжали

Я разве про сейчас говорил, системный характер зажима гаек и гривны привел к выезду в Польшу, спаду промышленности из за спада спроса на него по причине неконкурентноспособности.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 07:48

  Mazay256 написав:
  Starikan написав:
  Mazay256 написав: Такое впечатление, что в штатах люди тупо бросили работать и проживают те $600 в неделю, что им раздаются.

Эта лафа была рассчитана на 3 месяца и уже, кажется, закончилась.


Вроде продлили до конца года. Выборы, метод Лени Черновецкого. Только поздно, не поможет. 1.1843



Дааааа, 1.189
komant733
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:53

komant733

Вчера в обменник сдавал пару соток евро, одна оказалась надорвана, не увидел. Кассир показала мне надрыв, покачала головой и... взяла ). Раньше такого не помню.
Mazay256
 
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