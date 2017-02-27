кратности при существующих резервах не будет, то что в Украину подтянутся инвесторы - старая песня.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 лип, 2020 19:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
кратности при существующих резервах не будет, то что в Украину подтянутся инвесторы - старая песня.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:04
ну тут речь идет не об инвестиционном буме "на всё подряд", а об обычном приходе людей конкретно в землю в течении пары лет. Не зря же столько возни вокруг земельной реформы. А то, что от судьбы аграрного придатка уже вряд ли Украине куда-то деться - это уже понятно. Но пара лет прихода лишней внешней валюты - это наше спасение и макрофинансовая (=курсовая +-пару грн) стабильность. На пару лет А потом - будет потом.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 30 лип, 2020 20:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
тем временем на американской сессии EUR/USD уже 1,1829 таким темпом 1,2 пробьем в августе а 1,4 к декабрю.
интересует именно формат инвестиций, если дом и участок покупается для себя, это совсем другое.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:43
Объём ЗВР на 31.12.2013 20 415,71 мио. у.е.
Сейчас нахватались под 30 ярдов,но не факт что будут сливать всё как немые для удержания ценовой и валютной стабильности,плюс рефинанс может политься рекой для спасения банков и бюджета,возможно будут беречь резервы перед целебным обещаным дефолтом.
Плюс учитывая уровень проФФесионализма кормящих,я бы так не был уверен.
Жо в экономике нарастает,судя по наполнению бюджета.
Без 2-х дней июля собрали 61 ярд,задолженность по НДС примерно 3 ярда,причём десятку откашлял НБУ.
Под конец месяца немного подправили Жо,но как на это конечно посмотреть,когда расходы 110-115,а ты собрал 50 за месяц и уже некого доить,то кратность может сама нечаянно прискакать от эмиссии,хотя нас и заверяли,что бесконтрольной эмиссии не будет,будет просто эмиссия для полного счастья бюджета и всех сочувствующих.
Где грань между "для полного счастья схематозников" и бесконтрольной точно не один слуга не ответит.
А пока боковик,без претензий на обвал.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 30 лип, 2020 21:06
Расходная часть бюджета 2008 была 241 млрд грн при М1 167 млрд грн - соотношение 1.44
2009 - 242 млрд грн - М1 170 млрд грн - соотношение 1.42
2010 - 303 млрд грн - М1 200 млрд грн - соотношение 1.51
2011 - 333 млрд грн - М1 209 млрд грн - соотношение 1.59
2012 - 395 млрд грн - М1 222 млрд грн - соотношение 1.77
2013 - 403 млрд грн - М1 261 млрд грн - соотношение 1.54
2014 - 430 млрд грн - М1 304 млрд грн - соотношение 1.41
2015 - 577 млрд грн - М1 308 млрд грн - соотношение 1.87
2016 - 684 млрд грн - М1 341 млрд грн - соотношение 2
2017 - 839 млрд грн - М1 361 млрд грн - соотношение 2.32
2018 - 985 млрд грн - М1 400 млрд грн - соотношение 2.46
2019- 1072 млрд грн - М1 425 млрд грн - соотношение 2.52
2020- 1263 млрд грн - М1 486 млрд грн - соотношение 2.59
Чтоб выполнять бюджет нужно или напечатать деньги, или заставить экономику работать деньги быстрее, чтоб больше собирать налогов. Перекос растет и он очевиден был еще до коронакризиса - денег в экономику не вливали, зажимали, как результат промышленность падает, народ ломанулся в Польшу, потому что тут денег физически не печатали в нужном количестве, а зажимали гайки, связывали ликвидность ростом тарифов на коммуналку.
Додано: Чет 30 лип, 2020 22:17
Вроде продлили до конца года. Выборы, метод Лени Черновецкого. Только поздно, не поможет. 1.1843
Додано: П'ят 31 лип, 2020 07:48
Дааааа, 1.189
Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:53
komant733
Вчера в обменник сдавал пару соток евро, одна оказалась надорвана, не увидел. Кассир показала мне надрыв, покачала головой и... взяла ). Раньше такого не помню.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:24
Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:38
Утренние курсы, 9-30:
Харьков 27.67 - 27.72. Ровные курсы наличного доллара, большинство цен:
27.65..27.67 - 27.72..27.73 (ПОВ, опт). Максимальный курс продажи 27.75.
Сумы 27.60 - 27.75
Полтава 27.62..27.65 - 27.73..27.77
Вчера утром: Харьков 27.62 - 27.67, Сумы 27.55 - 27.70, Полтава 27.62 - 27.72
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