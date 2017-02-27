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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6114611561166117

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 224
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
110
Ніяких змін не очікую
16%
36
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:41

  Mazay256 написав:komant733

Вчера в обменник сдавал пару соток евро, одна оказалась надорвана, не увидел. Кассир показала мне надрыв, покачала головой и... взяла ). Раньше такого не помню.

Была подобная ситуация, только наоборот. Я получал евро в кассе, одна из купюр была надорвана. Я покачал головой, но не взял - вернул кассиру и получил "хорошую" :)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:48

Ааааа!!! 1,19!!!
sergikkc007
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Начинаются какие-то чудеса с наполнением бюджета, сумма возмещения НДС за вчера уменьшилась!!!
И снова какой-то таинственный меценат вчера докинул 5 ярдов в казну,хотя обычно сумма не превышает 1.5 ярда.
Если сегодня не нальют НДС, то за июль будут иметь долг в размере минимум 3.3 ярда.
Даже с учётом непоняток с наполнением бюджета,я имею ввиду не естественный прирост в отдельные дни на 10 и 5 ярдов,бюджет всё равно катострофически не выполнен по доходам,нарисуют максимум 65 ярдов,при не выясненом плане,то ли 110,то ли 80 ярдиков.
А пока боковик,наперстки рулят)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:26

  Patrick написав:Утренние курсы, 9-30:

Харьков 27.67 - 27.72. Ровные курсы наличного доллара, большинство цен:
27.65..27.67 - 27.72..27.73 (ПОВ, опт). Максимальный курс продажи 27.75.

Сумы 27.60 - 27.75
Полтава 27.62..27.65 - 27.73..27.77

Вчера утром: Харьков 27.62 - 27.67, Сумы 27.55 - 27.70, Полтава 27.62 - 27.72

По традиції - сьогодні маємо трохи підрости :roll:

А тим часом у чарівному місті Лева якось так: 55/62
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:бюджет всё равно катострофически не выполнен по доходам,нарисуют максимум 65 ярдов,при не выясненом плане,то ли 110,то ли 80 ярдиков.
А пока боковик,наперстки рулят)))


вот именно что рисуют. гос.статистику полностью фальсифицируют, для это изменили алгоритмы и меняют планы чуть ли не каждый месяц, чтобы не пугать нерезов и МВФ. бюджет будут пересматривать 3-й(!!!) раз за год. но сколько не говори "халва"...

для более менее адекватной статистики нужно сравнивать год к году, а тут полный аллес капут, уровня 2014. не дотянут они до осенних выборов.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:35

  sergikkc007 написав:Ааааа!!! 1,19!!!
я призывал скупать евро когда курс ещё был 1,135
кто купил тот уже заработал 5%
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:40

  vitaliian написав:
  sergikkc007 написав:Ааааа!!! 1,19!!!
я призывал скупать евро когда курс был 1,135 кто купил тот уже заработал 5%

хрен там 5%. Пойдешь обратно менять на гривны, получится примерно столько. На евро большая разница покупки-продажи
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