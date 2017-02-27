Была подобная ситуация, только наоборот. Я получал евро в кассе, одна из купюр была надорвана. Я покачал головой, но не взял - вернул кассиру и получил "хорошую"
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:41
Была подобная ситуация, только наоборот. Я получал евро в кассе, одна из купюр была надорвана. Я покачал головой, но не взял - вернул кассиру и получил "хорошую"
Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Начинаются какие-то чудеса с наполнением бюджета, сумма возмещения НДС за вчера уменьшилась!!!
И снова какой-то таинственный меценат вчера докинул 5 ярдов в казну,хотя обычно сумма не превышает 1.5 ярда.
Если сегодня не нальют НДС, то за июль будут иметь долг в размере минимум 3.3 ярда.
Даже с учётом непоняток с наполнением бюджета,я имею ввиду не естественный прирост в отдельные дни на 10 и 5 ярдов,бюджет всё равно катострофически не выполнен по доходам,нарисуют максимум 65 ярдов,при не выясненом плане,то ли 110,то ли 80 ярдиков.
А пока боковик,наперстки рулят)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:26
По традиції - сьогодні маємо трохи підрости
А тим часом у чарівному місті Лева якось так: 55/62
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
вот именно что рисуют. гос.статистику полностью фальсифицируют, для это изменили алгоритмы и меняют планы чуть ли не каждый месяц, чтобы не пугать нерезов и МВФ. бюджет будут пересматривать 3-й(!!!) раз за год. но сколько не говори "халва"...
для более менее адекватной статистики нужно сравнивать год к году, а тут полный аллес капут, уровня 2014. не дотянут они до осенних выборов.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:35
я призывал скупать евро когда курс ещё был 1,135
кто купил тот уже заработал 5%
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:40
|