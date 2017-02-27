Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:21

Начинаются какие-то чудеса с наполнением бюджета, сумма возмещения НДС за вчера уменьшилась!!!

И снова какой-то таинственный меценат вчера докинул 5 ярдов в казну,хотя обычно сумма не превышает 1.5 ярда.

Если сегодня не нальют НДС, то за июль будут иметь долг в размере минимум 3.3 ярда.

Даже с учётом непоняток с наполнением бюджета,я имею ввиду не естественный прирост в отдельные дни на 10 и 5 ярдов,бюджет всё равно катострофически не выполнен по доходам,нарисуют максимум 65 ярдов,при не выясненом плане,то ли 110,то ли 80 ярдиков.

А пока боковик,наперстки рулят)))

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.