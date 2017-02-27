Начинаются какие-то чудеса с наполнением бюджета, сумма возмещения НДС за вчера уменьшилась!!! И снова какой-то таинственный меценат вчера докинул 5 ярдов в казну,хотя обычно сумма не превышает 1.5 ярда. Если сегодня не нальют НДС, то за июль будут иметь долг в размере минимум 3.3 ярда. Даже с учётом непоняток с наполнением бюджета,я имею ввиду не естественный прирост в отдельные дни на 10 и 5 ярдов,бюджет всё равно катострофически не выполнен по доходам,нарисуют максимум 65 ярдов,при не выясненом плане,то ли 110,то ли 80 ярдиков. А пока боковик,наперстки рулят)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
А тим часом у чарівному місті Лева якось так: 55/62
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
somilitark написав:бюджет всё равно катострофически не выполнен по доходам,нарисуют максимум 65 ярдов,при не выясненом плане,то ли 110,то ли 80 ярдиков. А пока боковик,наперстки рулят)))
вот именно что рисуют. гос.статистику полностью фальсифицируют, для это изменили алгоритмы и меняют планы чуть ли не каждый месяц, чтобы не пугать нерезов и МВФ. бюджет будут пересматривать 3-й(!!!) раз за год. но сколько не говори "халва"...
для более менее адекватной статистики нужно сравнивать год к году, а тут полный аллес капут, уровня 2014. не дотянут они до осенних выборов.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
За оцінками НБУ, за підсумками 2020 року грошова база зросте на 20,7% (у 2019 року вона збільшилася на 9,6%, у 2018 році - на 9,2%, у 2017 році - на 4,6%). У квітні Нацбанк прогнозував, що грошова база в 2020-му збільшиться на 7,5%.
Як уточнює Нацбанк, порівнято з показником на початок року, станом на кінець І кварталу грошова база зросла на 0,9%, а на кінець ІІ кварталу - на 11,6%. На кінець ІІІ кварталу (порівняно з початком року) вона може зрости на 18%, а на кінець IV кварталу - на згадані вище 20,7%.
Згідно з поточним прогнозом НБУ, в 2021 році грошова база зросте на 3,5%, у 2022 році - на стільки ж.
Також Нацбанк прогнозує, що грошова маса за підсумками 2020 року зросте на 19,5% (після збільшення в 2019 році на 12,6%, у 2018 році - на 5,7%, у 2017 році - на 9,6%). У квітні НБУ прогнозував, що грошова маса в поточному році зросте на 3,5%.
Як уточнює Нацбанк, порівняно з показником на початок року, станом на кінець І кварталу грошова маса зросла на 5,5%, а на кінець ІІ кварталу - на 12,1%. На кінець ІІІ кварталу відповідний показник зростання може скласти 16,0% (порівняно з показником на початок року), а на кінець IV кварталу - на згадані 19,5%.
НБУ прогнозує, що в 2021 році грошова маса зросте на 10,7%, а в 2022 році - на 10,6%.
Довідково
Грошова база (monetary base) – сукупність зобов’язань НБУ в національній валюті, що забезпечують зростання грошових агрегатів і кредитування економіки. Грошова база є показником бази фінансування та основою для формування грошових агрегатів, а не самим грошовим агрегатом. Грошова база. включає готівкові кошти, випущені в обіг Нацбанком, і переказні депозити в нацвалюті в НБУ. До готівкових коштів в обігу належать банкноти та монети, емітовані Нацбанком, за винятком банкнот і монет у сховищах НБУ, касах і банкоматах установ НБУ. До переказних депозитів належать зобов’язання НБУ за коштами на кореспондентських рахунках, коштами обов’язкових резервів та іншими коштами на вимогу інших депозитних корпорацій, а також коштами на рахунках інших фінансових корпорацій, нефінансових корпорацій та домашніх господарств (працівників НБУ) у національній валюті в НБУ.
Залежно від зниження ступеня ліквідності, фінансові активи групують у різні грошові агрегати - М0, М1, М2 та М3. Грошовий агрегат М0 включає готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями. Грошовий агрегат М1 – грошовий агрегат М0 та переказні депозити в національній валюті. Грошовий агрегат М2 – грошовий агрегат М1 і переказні депозити в іноземній валюті та інші депозити. Грошовий агрегат М3 (грошова маса) – грошовий агрегат М2 та цінні папери, крім акцій.