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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 61156116611761186119>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 224
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
110
Ніяких змін не очікую
16%
36
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:41

  Mazay256 написав:komant733

Вчера в обменник сдавал пару соток евро, одна оказалась надорвана, не увидел. Кассир показала мне надрыв, покачала головой и... взяла ). Раньше такого не помню.

Была подобная ситуация, только наоборот. Я получал евро в кассе, одна из купюр была надорвана. Я покачал головой, но не взял - вернул кассиру и получил "хорошую" :)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:48

Ааааа!!! 1,19!!!
sergikkc007
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Начинаются какие-то чудеса с наполнением бюджета, сумма возмещения НДС за вчера уменьшилась!!!
И снова какой-то таинственный меценат вчера докинул 5 ярдов в казну,хотя обычно сумма не превышает 1.5 ярда.
Если сегодня не нальют НДС, то за июль будут иметь долг в размере минимум 3.3 ярда.
Даже с учётом непоняток с наполнением бюджета,я имею ввиду не естественный прирост в отдельные дни на 10 и 5 ярдов,бюджет всё равно катострофически не выполнен по доходам,нарисуют максимум 65 ярдов,при не выясненом плане,то ли 110,то ли 80 ярдиков.
А пока боковик,наперстки рулят)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:26

  Patrick написав:Утренние курсы, 9-30:

Харьков 27.67 - 27.72. Ровные курсы наличного доллара, большинство цен:
27.65..27.67 - 27.72..27.73 (ПОВ, опт). Максимальный курс продажи 27.75.

Сумы 27.60 - 27.75
Полтава 27.62..27.65 - 27.73..27.77

Вчера утром: Харьков 27.62 - 27.67, Сумы 27.55 - 27.70, Полтава 27.62 - 27.72

По традиції - сьогодні маємо трохи підрости :roll:

А тим часом у чарівному місті Лева якось так: 55/62
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:бюджет всё равно катострофически не выполнен по доходам,нарисуют максимум 65 ярдов,при не выясненом плане,то ли 110,то ли 80 ярдиков.
А пока боковик,наперстки рулят)))


вот именно что рисуют. гос.статистику полностью фальсифицируют, для это изменили алгоритмы и меняют планы чуть ли не каждый месяц, чтобы не пугать нерезов и МВФ. бюджет будут пересматривать 3-й(!!!) раз за год. но сколько не говори "халва"...

для более менее адекватной статистики нужно сравнивать год к году, а тут полный аллес капут, уровня 2014. не дотянут они до осенних выборов.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:35

  sergikkc007 написав:Ааааа!!! 1,19!!!
я призывал скупать евро когда курс ещё был 1,135
кто купил тот уже заработал 5%
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:40

  vitaliian написав:
  sergikkc007 написав:Ааааа!!! 1,19!!!
я призывал скупать евро когда курс был 1,135 кто купил тот уже заработал 5%

хрен там 5%. Пойдешь обратно менять на гривны, получится примерно столько. На евро большая разница покупки-продажи
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:47

За оцінками НБУ, за підсумками 2020 року грошова база зросте на 20,7% (у 2019 року вона збільшилася на 9,6%, у 2018 році - на 9,2%, у 2017 році - на 4,6%). У квітні Нацбанк прогнозував, що грошова база в 2020-му збільшиться на 7,5%.

Як уточнює Нацбанк, порівнято з показником на початок року, станом на кінець І кварталу грошова база зросла на 0,9%, а на кінець ІІ кварталу - на 11,6%. На кінець ІІІ кварталу (порівняно з початком року) вона може зрости на 18%, а на кінець IV кварталу - на згадані вище 20,7%.

Згідно з поточним прогнозом НБУ, в 2021 році грошова база зросте на 3,5%, у 2022 році - на стільки ж.

Також Нацбанк прогнозує, що грошова маса за підсумками 2020 року зросте на 19,5% (після збільшення в 2019 році на 12,6%, у 2018 році - на 5,7%, у 2017 році - на 9,6%). У квітні НБУ прогнозував, що грошова маса в поточному році зросте на 3,5%.

Як уточнює Нацбанк, порівняно з показником на початок року, станом на кінець І кварталу грошова маса зросла на 5,5%, а на кінець ІІ кварталу - на 12,1%. На кінець ІІІ кварталу відповідний показник зростання може скласти 16,0% (порівняно з показником на початок року), а на кінець IV кварталу - на згадані 19,5%.

НБУ прогнозує, що в 2021 році грошова маса зросте на 10,7%, а в 2022 році - на 10,6%.

Довідково

Грошова база (monetary base) – сукупність зобов’язань НБУ в національній валюті, що забезпечують зростання грошових агрегатів і кредитування економіки. Грошова база є показником бази фінансування та основою для формування грошових агрегатів, а не самим грошовим агрегатом. Грошова база. включає готівкові кошти, випущені в обіг Нацбанком, і переказні депозити в нацвалюті в НБУ. До готівкових коштів в обігу належать банкноти та монети, емітовані Нацбанком, за винятком банкнот і монет у сховищах НБУ, касах і банкоматах установ НБУ. До переказ­них депозитів належать зобов’язання НБУ за коштами на кореспондентських рахунках, коштами обов’язкових резервів та іншими коштами на вимогу інших депозитних корпорацій, а також коштами на рахунках інших фінансових корпорацій, нефінансових корпорацій та домашніх господарств (працівників НБУ) у національній валюті в НБУ.

Залежно від зниження ступеня ліквідності, фінансові активи групують у різні грошові агрегати - М0, М1, М2 та М3. Грошовий агрегат М0 включає готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями. Грошовий агрегат М1 – грошовий агрегат М0 та переказні депозити в національній валюті. Грошовий агрегат М2 – грошовий агрегат М1 і переказні депозити в іноземній валюті та інші депозити. Грошовий агрегат М3 (грошова маса) – грошовий агрегат М2 та цінні папери, крім акцій.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:50

  sequence написав:
  vitaliian написав:
  sergikkc007 написав:Ааааа!!! 1,19!!!
я призывал скупать евро когда курс был 1,135 кто купил тот уже заработал 5%

хрен там 5%. Пойдешь обратно менять на гривны, получится примерно столько. На евро большая разница покупки-продажи

допустим я купил в моно евро по 1,35 сейчас сдаю его 32,7 в Креди Агриколь и покупаю доллар по 27,68 в банке Львов, уже получаем 4% чистыми,

если менять на меняйле, то евро там берут по 32,80 а доллар отдают по 27,60 получаем 4,7% чистыми

5% тоже реально но надо ловить хорошие курсы. обычно укргаз и белочка дают хороший курс.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 31 лип, 2020 10:54, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:54

Вчера нерезы на 50 млн продали. Ну такое, пока что нерезы встали на паузу. ( продажи замедлились )
Думаю не последнюю роль сыграло падение самого долара, как-то круто он начал пикировать, за июль -5%


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