наоборот вышел из овгз в евро получил 20-30% годовых в твердой валюте.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
наоборот вышел из овгз в евро получил 20-30% годовых в твердой валюте.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 31 лип, 2020 10:56, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:55
Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:01
Вчера ПДВ налили копейки. Всего за июль было компенсировано 8,6 млрд.
В прошлогоднем июле компенсация была 10,4 млрд.
То есть сегодня в последний рабочий день могут компенсировать около 2 млрд. А могут и не компенсировать, ради завышения показателей дохода за месяц. Задержки по ПДВ это любимая фишка.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:07
Дивлюсь, що й в місті Лева вже теж почали посувати вниз на 3 коп. "купівлю" і на 2 коп. "продаж" ЗЕленого
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:18
1.И наверняка не получили за то свое сообщение никакого понимания и нулевое одобрение со стороны участников форума,ведь для подавляющего большинства вопрос личной финансовой стратегии зациклился на ежедневном , примитивном -"кто кого в паре доллар-гривна". Ни евро,ни польский злотый, ни недвижимость жилая,или коммерц подавляющую массу участников никогда не интересовало.
2.Я также на форуме неоднократно поднимал вопрос о том, что и гривна, и доллар в плане долгосрочной фин. стратегии - барахло, и наверное еще с времен 1-07 - 1-08 писал тут - впрочем никто не обращал внимания, народ долларом интересовался .
3.Моя личная стратегия еще с начала введения наличного евро, т.е. много лет назад - была, с допаритетных времен:
-покупка евро на все 100% - высокий профит в результате
-потом сброс евро через покупку недвижимости на все,что было -мега-мега-высокий профит в результате
-потом ,когда евро летел вниз с 1-30 до 1-05 не почувствовал глубину и потенциал падения, в результате - можно сказать высокие убытки
-потом,когда евро торговался в диапазоне 1-05-1-13 советовал тут на форуме все время по любым курсам покупать евро, за что получил ноль одобрения
4.Евро сейчас как своеобразный финансовый амортизатор, позволяет чувствовать себя в финансовом плане уверенно.
5.Учитывая дно конца 2016-го 1-05, и среднюю величину периода 2015 года плюс минус в обе стороны около 1-35,а также исторический максимум в 1-60 - несколько сумбурно, но интуиция подсказывает, что будет движение к 1-35 в среднесрочной перспективе и к 1-25 в достаточно обозримой перспективе ближайших месяцев.
6.Основание,ну так "на мужицкий ум" - цены на продукты у нас и в той же Польше, а также цена недвижимости в евро у нас,и в благополучных состоявшихся экономически странах.Отдых опять же - посмотрим на цены в Одессе, это фуфло за фантастические деньги,сейчас вот в РБ собираюсь на пол-месяца, опять взял твердые четыре звезды,практически "олка", с четырьмя минерал.бассейнами в очаровательном месте,с чайками на балконе и морем-парком перед ним, и по сегодняшнему курсу евро около 1600 грн. в сутки на двоих,докупать еду нет никакой необходимости(еще и вино-пиво-мороженное входит).Где такое в Одессе?Даже близко нет.
Это все о том -что даже 32-60 сегодня на отдачу за евро это в принципе очень мало!
Ну и плюс локомотив бюргерский все-таки более консервативен чем бесшабашные янки, десятилетиями паразитирующими на своем главном экспортном продукте - зеленой бумажке.
И с Китаем зря они затеяли качели, ведь это основная опора бакса.
7.По гривне-доллар - смущают меня лишь ЗВР на достаточно высоком уровне,а все остальные индикаторы ,в т.ч. психологические показывают неплохую девальвацию,явно речь не идет даже об уровнях 30,думаю в какой-то момент перепрыгнем этот психологический уровень легко.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:21
Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:49
Мы на пороге новой мировой двухконтурной системы валютной системы.
Полковник разведки Девятов подробно о ней рассказывает, в целом правильно.
Но вы наверно уже и сами поняли, что перейти в нее без потерь можно будет только с запасами золота и серебра. У вас еще есть шанс запрыгнуть на ступеньку последнего вагона уходящего поезда.
Смотреть с 20:28 мин., но лучше посмотреть всё.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:55
Золото - 1973,65.... Історичний рекорд і свято для тих, хто вклався на низах і сьогодні вирішує зафіксити прибуток! Прибуток досить значний в ВКВ.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:07
Золото не змінить тренд, це для нього не типово. Зростання, або падіння рудого, відбувається роками. Отже $2000 і піде далі.
Востаннє редагувалось Zebra в П'ят 31 лип, 2020 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:07
3,5% Карл
при форексе 1,135 на наличке 1,145
сдать сегодня мак 32,6 откуп по 27,6 (крос 1,18)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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