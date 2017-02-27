Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:18

vitaliian написав: sergikkc007 написав: Ааааа!!! 1,19!!! Ааааа!!! 1,19!!! я призывал скупать евро когда курс ещё был 1,135

кто купил тот уже заработал 5% я призывал скупать евро когда курс ещё был 1,135кто купил тот уже заработал 5%

1.И наверняка не получили за то свое сообщение никакого понимания и нулевое одобрение со стороны участников форума,ведь для подавляющего большинства вопрос личной финансовой стратегии зациклился на ежедневном , примитивном -"кто кого в паре доллар-гривна". Ни евро,ни польский злотый, ни недвижимость жилая,или коммерц подавляющую массу участников никогда не интересовало.2.Я также на форуме неоднократно поднимал вопрос о том, что и гривна, и доллар в плане долгосрочной фин. стратегии - барахло, и наверное еще с времен 1-07 - 1-08 писал тут - впрочем никто не обращал внимания, народ долларом интересовался .3.Моя личная стратегия еще с начала введения наличного евро, т.е. много лет назад - была, с допаритетных времен:-покупка евро на все 100% - высокий профит в результате-потом сброс евро через покупку недвижимости на все,что было -мега-мега-высокий профит в результате-потом ,когда евро летел вниз с 1-30 до 1-05 не почувствовал глубину и потенциал падения, в результате - можно сказать высокие убытки-потом,когда евро торговался в диапазоне 1-05-1-13 советовал тут на форуме все время по любым курсам покупать евро, за что получил ноль одобрения4.Евро сейчас как своеобразный финансовый амортизатор, позволяет чувствовать себя в финансовом плане уверенно.5.Учитывая дно конца 2016-го 1-05, и среднюю величину периода 2015 года плюс минус в обе стороны около 1-35,а также исторический максимум в 1-60 - несколько сумбурно, но интуиция подсказывает, что будет движение к 1-35 в среднесрочной перспективе и к 1-25 в достаточно обозримой перспективе ближайших месяцев.6.Основание,ну так "на мужицкий ум" - цены на продукты у нас и в той же Польше, а также цена недвижимости в евро у нас,и в благополучных состоявшихся экономически странах.Отдых опять же - посмотрим на цены в Одессе, это фуфло за фантастические деньги,сейчас вот в РБ собираюсь на пол-месяца, опять взял твердые четыре звезды,практически "олка", с четырьмя минерал.бассейнами в очаровательном месте,с чайками на балконе и морем-парком перед ним, и по сегодняшнему курсу евро около 1600 грн. в сутки на двоих,докупать еду нет никакой необходимости(еще и вино-пиво-мороженное входит).Где такое в Одессе?Даже близко нет.Это все о том -что даже 32-60 сегодня на отдачу за евро это в принципе очень мало!Ну и плюс локомотив бюргерский все-таки более консервативен чем бесшабашные янки, десятилетиями паразитирующими на своем главном экспортном продукте - зеленой бумажке.И с Китаем зря они затеяли качели, ведь это основная опора бакса.7.По гривне-доллар - смущают меня лишь ЗВР на достаточно высоком уровне,а все остальные индикаторы ,в т.ч. психологические показывают неплохую девальвацию,явно речь не идет даже об уровнях 30,думаю в какой-то момент перепрыгнем этот психологический уровень легко.