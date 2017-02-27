Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:27

zzzzzz написав: Вчера ПДВ налили копейки. Всего за июль было компенсировано 8,6 млрд.

В прошлогоднем июле компенсация была 10,4 млрд.

То есть сегодня в последний рабочий день могут компенсировать около 2 млрд. А могут и не компенсировать, ради завышения показателей дохода за месяц. Задержки по ПДВ это любимая фишка. Вчера ПДВ налили копейки. Всего за июль было компенсировано 8,6 млрд.В прошлогоднем июле компенсация была 10,4 млрд.То есть сегодня в последний рабочий день могут компенсировать около 2 млрд. А могут и не компенсировать, ради завышения показателей дохода за месяц. Задержки по ПДВ это любимая фишка.

zzzzzz написав: Совет НБУ сейчас 5 человек.



Я так понимаю расклад следующий. Совет НБУ сейчас 5 человек.Я так понимаю расклад следующий.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0031.07.2020....................Гривна укрепилась почти на 3 копейки.Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После утреннего кофе, отыгрывая падение доллара в мире и вчерашний подскок Рыжика в самом конце сессии, сузили спред до рабочих 2 копеек и опустились на 7 копеек. После короткой паузы к 11 часам, когда торговля стала набирать обороты, оказалось, что баланс спроса и предложения, как это очень часто бывает последние дни, не совпал с утренними ожиданиями. За 30 минут котировки выросли на 6 копеек, после чего торговля стабилизировалась.НБУ вчера на рынок не выходил.Остатки на коррсчетах немного выросли. Добавили ликвидности сокращение объема суточных сертификатов и инкассация (4 день подряд). Против тренда вяло имграло казначейство.В среду объем валютного рынка вырос с 336.5 до 377.1 млн. Чистый спрос составил 357.1 млн, что также больше чистых оборотов вторника. Клиентское предложение сократилось, а спрос вырос и превысил предложение.Мне кажется, что оценка задолженности несколько завышена.Вряд ли при полном возмещении получится дотянуться до показателей прошлого года. Общее падение в экономике не может не сказаться и на НДС.Это не совет, а правление. Я не уверен, что в правлении все решается простым голосованием. В совете людей больше.