|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:09
Qwerty написав: Replay написав:
Zebra Опачки, межбанк полился.
На фунт посмотрите, на золото...
Судя по графику, золото хаи обновило а по волнам, объёмам и пр., возможно - рухнет.
В смысле - бакс в мире - усилится может, в ближайшие дни.
Золото - 1973,65.... Історичний рекорд і свято для тих, хто вклався на низах і сьогодні вирішує зафіксити прибуток! Прибуток досить значний в ВКВ.
Это цена по бумажному золоту. Реально купить золото сейчас можно минимум по $2080-$2090 даже в самых выгодных точках мира. Дешевле никто не продает. Серебро по $35.
И это ожиданно. Вам ФРС за последнее время дополнительно впрыснула $18 трлн.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 8292
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 348 раз.
- Подякували: 4026 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:10
Libo написав:
Мы на пороге новой мировой двухконтурной системы валютной системы.
Назад в СССР ?
-
Alex6
-
-
- Повідомлень: 815
- З нами з: 19.12.14
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:10
vitaliian
КА 32,6 (32,7 нет), меняйло для идиотов
с маленькой суммой бензин дороже, с оптовой суммой? нет безопасности обмена(светить себя не известно кому)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 6097
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2570 раз.
- Подякували: 1792 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:13
Alex6 написав: Libo написав:
Мы на пороге новой мировой двухконтурной системы валютной системы.
Назад в СССР ?
На качественно новом уровне и по-человечески.
А что делать?!
Модель расширенного воспролизводства капитала забуксовала и требует замены.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 8292
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 348 раз.
- Подякували: 4026 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:21
А ну-ка коллеги, кто тут силен во внутренней кухне НБУ.
Совет НБУ сейчас 5 человек.
Я так понимаю расклад следующий.
Новые
Кирил Шевченко ( 2 голоса ? )
Юрий Галатей ( неделю назад назначен)
Старые
Рожкова
Сологуб.
Борисенко из старых, но он за кого будет ?
Сегодня по собственному желанию уволили Сергея Холода, на прошлой неделе в связи с окончанием срока полномочий уволили Олега Чурия.
Назревает численный перевес в совете НБУ.
Достаточно хоть одному из старых не голосовать, и Шевченко с Галатеем могут протащить свои решения ?
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 37872
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3637 раз.
- Подякували: 10721 раз.
-
- Профіль
-
52
19
2
1
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:25
Libo написав:
Модель расширенного воспролизводства капитала забуксовала и требует замены.
да ладно, можно просто печатать и раздавать безусловный минимальный доход, это сбалансирует всю систему. Бо двухконтурная все равно будет давать протечки, тем более в мировом масштабе.
-
Alex6
-
-
- Повідомлень: 815
- З нами з: 19.12.14
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:27
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
31.07.2020....................27,6659
Гривна укрепилась почти на 3 копейки.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После утреннего кофе, отыгрывая падение доллара в мире и вчерашний подскок Рыжика в самом конце сессии, сузили спред до рабочих 2 копеек и опустились на 7 копеек. После короткой паузы к 11 часам, когда торговля стала набирать обороты, оказалось, что баланс спроса и предложения, как это очень часто бывает последние дни, не совпал с утренними ожиданиями. За 30 минут котировки выросли на 6 копеек, после чего торговля стабилизировалась.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах немного выросли. Добавили ликвидности сокращение объема суточных сертификатов и инкассация (4 день подряд). Против тренда вяло имграло казначейство.
В среду объем валютного рынка вырос с 336.5 до 377.1 млн. Чистый спрос составил 357.1 млн, что также больше чистых оборотов вторника. Клиентское предложение сократилось, а спрос вырос и превысил предложение.
zzzzzz написав:
Вчера ПДВ налили копейки. Всего за июль было компенсировано 8,6 млрд.
В прошлогоднем июле компенсация была 10,4 млрд.
То есть сегодня в последний рабочий день могут компенсировать около 2 млрд. А могут и не компенсировать, ради завышения показателей дохода за месяц. Задержки по ПДВ это любимая фишка.
Мне кажется, что оценка задолженности несколько завышена.
Вряд ли при полном возмещении получится дотянуться до показателей прошлого года. Общее падение в экономике не может не сказаться и на НДС.
zzzzzz написав:
Совет НБУ сейчас 5 человек.
Я так понимаю расклад следующий.
Это не совет, а правление. Я не уверен, что в правлении все решается простым голосованием. В совете людей больше.
Востаннє редагувалось Сибарит
в П'ят 31 лип, 2020 12:41, всього редагувалось 1 раз.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5088
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 2920 раз.
- Подякували: 7687 раз.
-
- Профіль
-
15
9
14
1
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:38
zzzzzz написав:
А ну-ка коллеги, кто тут силен во внутренней кухне НБУ.
Совет НБУ сейчас 5 человек.
Я так понимаю расклад следующий.
Новые
Кирил Шевченко ( 2 голоса ? )
Юрий Галатей ( неделю назад назначен)
Старые
Рожкова
Сологуб.Борисенко
из старых, но он за кого будет ?
Сегодня по собственному желанию уволили Сергея Холода, на прошлой неделе в связи с окончанием срока полномочий уволили Олега Чурия.
Назревает численный перевес в совете НБУ.
Достаточно хоть одному из старых не голосовать, и Шевченко с Галатеем могут протащить свои решения ?
Борисенко вроде как все. "Ушли по собственному".
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 2658
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 1083 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:39
Moneta
Сегодня Холод ушли по собственному, а не Борисенко.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 37872
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3637 раз.
- Подякували: 10721 раз.
-
- Профіль
-
52
19
2
1
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:41
Alex6 написав: Libo написав:
Модель расширенного воспролизводства капитала забуксовала и требует замены.
да ладно, можно просто печатать и раздавать безусловный минимальный доход, это сбалансирует всю систему. Бо двухконтурная все равно будет давать протечки, тем более в мировом масштабе.
Безусловный минимальный доход - тупиковый путь. Он быстро приведет человечество к деградации. Это все равно, что начать кормить волков мясом. Привыкнут и катастрофа популяции и вместе с ней всей экосистемы.
Мы тоже все волки. Бегаем, ищем, караулим, клыки в горло, рвём, жадно пожираем и это доставляет нам драйв и кайф. А на падолишном мясе у нас быстро потускнут глаза и пропадем.
Нет природного двигателя прогресса.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 8292
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 348 раз.
- Подякували: 4026 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7103
|1607289
|
П'ят 31 лип, 2020 13:14
ЛОБ
|
|19564
|2425438
|
|
|496
|109138
|
|