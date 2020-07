Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:50

vitaliian написав: 5% тоже реально но надо ловить хорошие курсы. обычно укргаз и белочка дают хороший курс. 5% тоже реально но надо ловить хорошие курсы. обычно укргаз и белочка дают хороший курс.

Доцільно, мабуть, звернутися до мінял, які роблять обмін по крос-курсу (без гривні). Доцільно, мабуть, звернутися до мінял, які роблять обмін по крос-курсу (без гривні).

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell