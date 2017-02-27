Українська економіка за підсумками 2020 року скоротиться на 6%, однак вже з наступного року очікується зростання на рівні 4%.
Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті НБУ за липень.
"Інфляція прискориться до 4,7% на кінець цього року і також буде близькою до середньострокової цілі Національного банку 5% у наступні роки", - йдеться в повідомленні.
У Нацбанку зазначають, що найгірший період для економіки вже позаду. Пом’якшення карантинних обмежень сприяє пожвавленню ділової активності. Досить м’яка монетарна та фіскальна політика підтримають економічне зростання в наступні роки.
Втім, темпи відновлення будуть стримуватися все ще пригніченим споживчим та інвестиційним попитом, зокрема через високий рівень невизначеності щодо поширення коронавірусу.
Відновлення буде нерівномірним за видами економічної діяльності: найбільш постраждалі від карантинних обмежень галузі, зокрема сфера послуг, торгівля та транспорт частково відновляться вже в ІІІ кварталі. Однак через низький попит вони ще тривалий час не повернуться до докризового рівня.
Відновлення в експортних галузях, зокрема металургії, відбудеться разом зі зростанням світового попиту вже в наступному році. Сільське господарство, очікувано, буде серед видів економічної діяльності, які найменше постраждають саме від карантинних обмежень, проте цього року очікуються дещо менші обсяги врожаю через гірші погодні умови.
Також нові стимули для розвитку отримує IT-сектор, зокрема в частині проєктів з організації віддаленої роботи, а також внутрішній туризм.
Это не совет, а правление. Я не уверен, что в правлении все решается простым голосованием. В совете людей больше.
Да я неверно написал. В совете уже давно всем правит Данилишин за его решения голосует большинство. Он известный сторонник продуктивной эмиссии.
Но решения по монетарной политике принимает правление НБУ. Где у главы НБУ типо 2 голоса.
И теперь получается расклад 2/3 то у главы два голоса, итого 3/3. А если один из старых воздержится, но новый глава НБУ может свои решения притворять в жизнь. Не исключен вариант с продуктивной эмиссией.
Libo написав:Безусловный минимальный доход - тупиковый путь. Он быстро приведет человечество к деградации. Это все равно, что начать кормить волков мясом. Привыкнут и катастрофа популяции и вместе с ней всей экосистемы.
это все лирика и гадание на кофейной гуще, никто не знает как оно будет
а как будет зависит от того как правильно все настроить, скорее всего общество разделится на 3 группы, работающие как сейчас (но уже по желанию), работающие время от времени (блогеры, танцоры, официанты) и не работающие в принципе, никаких особых рисков не видно
Alex6 написав:.. а как будет зависит от того как правильно все настроить, скорее всего общество разделится на 3 группы, работающие как сейчас (но уже по желанию), работающие время от времени (блогеры, танцоры, официанты) и не работающие в принципе, никаких особых рисков не видно
чтобы заниматься чем-то в принципе нужна хоть какая-то мотивация и примеры старшего поколения. Уже во втором поколении шаройобство станет доминируещим образом жизни
Patrick написав:В Харкові з'явилась продаж 27.70 (-2 коп.), купівля поки що залишилася на рівні 27.65. Ну а в цілому з понеділка долар подешевшав на 14 копійок.
Спецом заглянул ,что там у соседей происходит. На рознице 27.68-27.72. Опт совсем прижался по спреду: 27.69-27.70. Давно такого не было, чтобы всего на 1 копеечке работали. Но объемы идут хорошие! Видимо базарники туда-сюда гоняют валюту.
Конечно войдет. Продадут на фиг всё зерно, как в 1932-33 или 1946-47 годах, да и весь хрен без соли! Тогда ведь тоже продавали всё до последнего зернышка, лишь бы денег поиметь в бюджет. В 30-х годах ради ВПК и индустриализации всё зерно выгребли. А в 40-х нашим новым друзьям в Европе гнали. Несмотря на то, что собственный народ с голоду подыхал миллионами! Что мешает и нынешней власти ради затыкания дыр в бюджете вымести всё подчистую?
Востаннє редагувалось yuri_m в П'ят 31 лип, 2020 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Экономика стран еврозоны обвалилась во 2-м квартале на 12,1%.
Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Испании (-18,5%), Франции (-13,8%) и Италии (-12,4%). Испания и Италия - это, соответственно, 2-я и 3-я по величине диаспора наших заробитчан в Европе после Польши...