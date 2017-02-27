За оцінками НБУ, за підсумками 2020 року грошова база зросте на 20,7% (у 2019 року вона збільшилася на 9,6%, у 2018 році - на 9,2%, у 2017 році - на 4,6%). У квітні Нацбанк прогнозував, що грошова база в 2020-му збільшиться на 7,5%.
Як уточнює Нацбанк, порівнято з показником на початок року, станом на кінець І кварталу грошова база зросла на 0,9%, а на кінець ІІ кварталу - на 11,6%. На кінець ІІІ кварталу (порівняно з початком року) вона може зрости на 18%, а на кінець IV кварталу - на згадані вище 20,7%.
Згідно з поточним прогнозом НБУ, в 2021 році грошова база зросте на 3,5%, у 2022 році - на стільки ж.
Також Нацбанк прогнозує, що грошова маса за підсумками 2020 року зросте на 19,5% (після збільшення в 2019 році на 12,6%, у 2018 році - на 5,7%, у 2017 році - на 9,6%). У квітні НБУ прогнозував, що грошова маса в поточному році зросте на 3,5%.
Як уточнює Нацбанк, порівняно з показником на початок року, станом на кінець І кварталу грошова маса зросла на 5,5%, а на кінець ІІ кварталу - на 12,1%. На кінець ІІІ кварталу відповідний показник зростання може скласти 16,0% (порівняно з показником на початок року), а на кінець IV кварталу - на згадані 19,5%.
НБУ прогнозує, що в 2021 році грошова маса зросте на 10,7%, а в 2022 році - на 10,6%.
Довідково
Грошова база (monetary base) – сукупність зобов’язань НБУ в національній валюті, що забезпечують зростання грошових агрегатів і кредитування економіки. Грошова база є показником бази фінансування та основою для формування грошових агрегатів, а не самим грошовим агрегатом. Грошова база. включає готівкові кошти, випущені в обіг Нацбанком, і переказні депозити в нацвалюті в НБУ. До готівкових коштів в обігу належать банкноти та монети, емітовані Нацбанком, за винятком банкнот і монет у сховищах НБУ, касах і банкоматах установ НБУ. До переказних депозитів належать зобов’язання НБУ за коштами на кореспондентських рахунках, коштами обов’язкових резервів та іншими коштами на вимогу інших депозитних корпорацій, а також коштами на рахунках інших фінансових корпорацій, нефінансових корпорацій та домашніх господарств (працівників НБУ) у національній валюті в НБУ.
Залежно від зниження ступеня ліквідності, фінансові активи групують у різні грошові агрегати - М0, М1, М2 та М3. Грошовий агрегат М0 включає готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями. Грошовий агрегат М1 – грошовий агрегат М0 та переказні депозити в національній валюті. Грошовий агрегат М2 – грошовий агрегат М1 і переказні депозити в іноземній валюті та інші депозити. Грошовий агрегат М3 (грошова маса) – грошовий агрегат М2 та цінні папери, крім акцій.
Я так розумію, що наступного року побачим знову депозити по 20% в грн
Alex6 написав:.. а как будет зависит от того как правильно все настроить, скорее всего общество разделится на 3 группы, работающие как сейчас (но уже по желанию), работающие время от времени (блогеры, танцоры, официанты) и не работающие в принципе, никаких особых рисков не видно
чтобы заниматься чем-то в принципе нужна хоть какая-то мотивация и примеры старшего поколения. Уже во втором поколении шаройобство станет доминируещим образом жизни
Обмеження народжуваності і, вуаля, ніц немає шаробобиків )))
Alex6 написав:.. а как будет зависит от того как правильно все настроить, скорее всего общество разделится на 3 группы, работающие как сейчас (но уже по желанию), работающие время от времени (блогеры, танцоры, официанты) и не работающие в принципе, никаких особых рисков не видно
чтобы заниматься чем-то в принципе нужна хоть какая-то мотивация и примеры старшего поколения. Уже во втором поколении шаройобство станет доминируещим образом жизни
Обмеження народжуваності і, вуаля, ніц немає шаробобиків )))
ШІ порішає:
Про небезпеку ШІ для людства, Маск каже вже не перший раз. Із 2016 він попереджав, що "людина може стати домашнім вихованцем для машин, які захопили владу". І з тих пір регулярно закликає до регулювання технології ШІ. https://ua.korrespondent.net/tech/42573 ... z-boku-shi
yuri_m написав:Спецом заглянул ,что там у соседей происходит. На рознице 27.68-27.72. Опт совсем прижался по спреду: 27.69-27.70. Давно такого не было, чтобы всего на 1 копеечке работали. Но объемы идут хорошие! Видимо базарники туда-сюда гоняют валюту.
Patrick написав:Юрий, вы про курсы в каком городе пишете?
А Вы больше 4 строк прочесть не в состоянии? В цитате Вы же сами четко написали - Харьков. Ну и я про Харьков. Он для меня соседи.
Patrick написав:В Харкові з'явилась продаж 27.70 (-2 коп.), купівля поки що залишилася на рівні 27.65. Ну а в цілому з понеділка долар подешевшав на 14 копійок.
Спецом заглянул ,что там у соседей происходит. На рознице 27.68-27.72. Опт совсем прижался по спреду: 27.69-27.70. Давно такого не было, чтобы всего на 1 копеечке работали. Но объемы идут хорошие! Видимо базарники туда-сюда гоняют валюту.
Alex6 написав:.. а как будет зависит от того как правильно все настроить, скорее всего общество разделится на 3 группы, работающие как сейчас (но уже по желанию), работающие время от времени (блогеры, танцоры, официанты) и не работающие в принципе, никаких особых рисков не видно
чтобы заниматься чем-то в принципе нужна хоть какая-то мотивация и примеры старшего поколения. Уже во втором поколении шаройобство станет доминируещим образом жизни
мотивация та же что и всегда, потребление материальных благ, большинство из которых будет таки недоступно неработающим, это все равно что сейчас в 20 лет сесть на социальную пенсию, никто такого не хочет (отдельные индивидуумы не в счет), в новом мире работа это уже будет не право каждого - но привелегия, которую нужно еще заслужить
рано или поздно к этому прийдем, ресурсный дефицит сделает их недоступными неэффективным производителям.
Patrick написав:Из Белгорода что ли пишете? Я же не знаю всех ваших соседей, чтобы решить ваш ребус в сообщении. Вообще то я изначально подумал, что вы про Днепр написали.
Логика у Вас зачётная: если не Белгород, то значит Днепр. А почему не Полтава? Или Сумы? Все соседи по сути. Если я не указал город, то значит речь шла об упомянутом Харькове. Сейчас расстояние не проблема. Это же не на телеге ехать, как 100 лет назад. Один клик - и деньги на карте!