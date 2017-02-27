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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6119612061216122>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 225
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
111
Ніяких змін не очікую
16%
36
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:48

  zzzzzz написав:
За оцінками НБУ, за підсумками 2020 року грошова база зросте на 20,7% (у 2019 року вона збільшилася на 9,6%, у 2018 році - на 9,2%, у 2017 році - на 4,6%). У квітні Нацбанк прогнозував, що грошова база в 2020-му збільшиться на 7,5%.

Як уточнює Нацбанк, порівнято з показником на початок року, станом на кінець І кварталу грошова база зросла на 0,9%, а на кінець ІІ кварталу - на 11,6%. На кінець ІІІ кварталу (порівняно з початком року) вона може зрости на 18%, а на кінець IV кварталу - на згадані вище 20,7%.

Згідно з поточним прогнозом НБУ, в 2021 році грошова база зросте на 3,5%, у 2022 році - на стільки ж.

Також Нацбанк прогнозує, що грошова маса за підсумками 2020 року зросте на 19,5% (після збільшення в 2019 році на 12,6%, у 2018 році - на 5,7%, у 2017 році - на 9,6%). У квітні НБУ прогнозував, що грошова маса в поточному році зросте на 3,5%.

Як уточнює Нацбанк, порівняно з показником на початок року, станом на кінець І кварталу грошова маса зросла на 5,5%, а на кінець ІІ кварталу - на 12,1%. На кінець ІІІ кварталу відповідний показник зростання може скласти 16,0% (порівняно з показником на початок року), а на кінець IV кварталу - на згадані 19,5%.

НБУ прогнозує, що в 2021 році грошова маса зросте на 10,7%, а в 2022 році - на 10,6%.

Довідково

Грошова база (monetary base) – сукупність зобов’язань НБУ в національній валюті, що забезпечують зростання грошових агрегатів і кредитування економіки. Грошова база є показником бази фінансування та основою для формування грошових агрегатів, а не самим грошовим агрегатом. Грошова база. включає готівкові кошти, випущені в обіг Нацбанком, і переказні депозити в нацвалюті в НБУ. До готівкових коштів в обігу належать банкноти та монети, емітовані Нацбанком, за винятком банкнот і монет у сховищах НБУ, касах і банкоматах установ НБУ. До переказ­них депозитів належать зобов’язання НБУ за коштами на кореспондентських рахунках, коштами обов’язкових резервів та іншими коштами на вимогу інших депозитних корпорацій, а також коштами на рахунках інших фінансових корпорацій, нефінансових корпорацій та домашніх господарств (працівників НБУ) у національній валюті в НБУ.

Залежно від зниження ступеня ліквідності, фінансові активи групують у різні грошові агрегати - М0, М1, М2 та М3. Грошовий агрегат М0 включає готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями. Грошовий агрегат М1 – грошовий агрегат М0 та переказні депозити в національній валюті. Грошовий агрегат М2 – грошовий агрегат М1 і переказні депозити в іноземній валюті та інші депозити. Грошовий агрегат М3 (грошова маса) – грошовий агрегат М2 та цінні папери, крім акцій.

Я так розумію, що наступного року побачим знову депозити по 20% в грн
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Итоги II квартала в наиболее пострадавших от коронавируса странах Европы:

ВВП Франции -13,8% (худшее с 1968),

ВВП Германии -11,7% (худшее с 1970),

ВВП Испании -18,5% (худшее с 1970),

ВВП Италии -17,3% (худшее в истории)
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:56

  sequence написав:
  Alex6 написав:..
а как будет зависит от того как правильно все настроить, скорее всего общество разделится на 3 группы, работающие как сейчас (но уже по желанию), работающие время от времени (блогеры, танцоры, официанты) и не работающие в принципе, никаких особых рисков не видно

чтобы заниматься чем-то в принципе нужна хоть какая-то мотивация и примеры старшего поколения. Уже во втором поколении шаройобство станет доминируещим образом жизни

Обмеження народжуваності і, вуаля, ніц немає шаробобиків )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:57

  flyman написав:Я так розумію, що наступного року побачим знову депозити по 20% в грн


В дорогой гривне таких процентов уже не будет. Только в дешевой (или стремительно дешевеющей)
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:59

  change_pm написав:
  sequence написав:
  Alex6 написав:..
а как будет зависит от того как правильно все настроить, скорее всего общество разделится на 3 группы, работающие как сейчас (но уже по желанию), работающие время от времени (блогеры, танцоры, официанты) и не работающие в принципе, никаких особых рисков не видно

чтобы заниматься чем-то в принципе нужна хоть какая-то мотивация и примеры старшего поколения. Уже во втором поколении шаройобство станет доминируещим образом жизни

Обмеження народжуваності і, вуаля, ніц немає шаробобиків )))


ШІ порішає:
Про небезпеку ШІ для людства, Маск каже вже не перший раз. Із 2016 він попереджав, що "людина може стати домашнім вихованцем для машин, які захопили владу". І з тих пір регулярно закликає до регулювання технології ШІ. https://ua.korrespondent.net/tech/42573 ... z-boku-shi
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:01

  yuri_m написав:Спецом заглянул ,что там у соседей происходит. На рознице 27.68-27.72. Опт совсем прижался по спреду: 27.69-27.70. Давно такого не было, чтобы всего на 1 копеечке работали. Но объемы идут хорошие! Видимо базарники туда-сюда гоняют валюту.
Юрий, вы про курсы в каком городе пишете?
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:13

  Patrick написав:Юрий, вы про курсы в каком городе пишете?

А Вы больше 4 строк прочесть не в состоянии? В цитате Вы же сами четко написали - Харьков. Ну и я про Харьков. Он для меня соседи.

  Patrick написав:В Харкові з'явилась продаж 27.70 (-2 коп.), купівля поки що залишилася на рівні 27.65. Ну а в цілому з понеділка долар подешевшав на 14 копійок.

Спецом заглянул ,что там у соседей происходит. На рознице 27.68-27.72. Опт совсем прижался по спреду: 27.69-27.70. Давно такого не было, чтобы всего на 1 копеечке работали. Но объемы идут хорошие! Видимо базарники туда-сюда гоняют валюту. :)
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:15

  sequence написав:
  Alex6 написав:..
а как будет зависит от того как правильно все настроить, скорее всего общество разделится на 3 группы, работающие как сейчас (но уже по желанию), работающие время от времени (блогеры, танцоры, официанты) и не работающие в принципе, никаких особых рисков не видно

чтобы заниматься чем-то в принципе нужна хоть какая-то мотивация и примеры старшего поколения. Уже во втором поколении шаройобство станет доминируещим образом жизни



мотивация та же что и всегда, потребление материальных благ, большинство из которых будет таки недоступно неработающим, это все равно что сейчас в 20 лет сесть на социальную пенсию, никто такого не хочет (отдельные индивидуумы не в счет), в новом мире работа это уже будет не право каждого - но привелегия, которую нужно еще заслужить :)

рано или поздно к этому прийдем, ресурсный дефицит сделает их недоступными неэффективным производителям.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:25

  yuri_m написав:А Вы больше 4 строк прочесть не в состоянии? В цитате Вы же сами четко написали - Харьков. Ну и я про Харьков. Он для меня соседи.

Из Белгорода что ли пишете? Я же не знаю всех ваших соседей, чтобы решить ваш ребус в сообщении. Вообще то я изначально подумал, что вы про Днепр написали.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:30

  Patrick написав:Из Белгорода что ли пишете? Я же не знаю всех ваших соседей, чтобы решить ваш ребус в сообщении. Вообще то я изначально подумал, что вы про Днепр написали.

Логика у Вас зачётная: если не Белгород, то значит Днепр. :mrgreen: А почему не Полтава? Или Сумы? Все соседи по сути. Если я не указал город, то значит речь шла об упомянутом Харькове. Сейчас расстояние не проблема. Это же не на телеге ехать, как 100 лет назад. :) Один клик - и деньги на карте!
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