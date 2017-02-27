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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6119612061216122

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 225
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
111
Ніяких змін не очікую
16%
36
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:40

yuri_m Так ваше сообщение тоже зачетное, из него также можно подумать, что вы работаете или находитесь рядом с обменным пунктом (который вам - соседи). Зашли, спросили курсы и получили информацию из первых рук. Можете дать ссылочку где был узкий спред в одну копейку?
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:49

  Patrick написав:yuri_m Так ваше сообщение тоже зачетное, из него также можно подумать, что вы работаете или находитесь рядом с обменным пунктом (который вам - соседи). Зашли, спросили курсы и получили информацию из первых рук. Можете дать ссылочку где был узкий спред в одну копейку?

А зачем заходить и спрашивать? Для этого есть телефон. Позвонил, узнал актуальный курс, договорился. На суммах от 1000 долларов спред был и есть сейчас 1-2 копейки. От 2500 ровно 1 копейка. Это сразу у трёх знакомых оптовиков так - Андрея, Сергея, и Нади. 8)
yuri_m
 
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