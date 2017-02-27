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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:40
yuri_m Так ваше сообщение тоже зачетное, из него также можно подумать, что вы работаете или находитесь рядом с обменным пунктом (который вам - соседи). Зашли, спросили курсы и получили информацию из первых рук. Можете дать ссылочку где был узкий спред в одну копейку?
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Patrick
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:49
Patrick написав:yuri_m
Так ваше сообщение тоже зачетное, из него также можно подумать, что вы работаете или находитесь рядом с обменным пунктом (который вам - соседи). Зашли, спросили курсы и получили информацию из первых рук. Можете дать ссылочку где был узкий спред в одну копейку?
А зачем заходить и спрашивать? Для этого есть телефон. Позвонил, узнал актуальный курс, договорился. На суммах от 1000 долларов спред был и есть сейчас 1-2 копейки. От 2500 ровно 1 копейка. Это сразу у трёх знакомых оптовиков так - Андрея, Сергея, и Нади.
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yuri_m
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