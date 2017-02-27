Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:35

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з......................31.07.2020.................03.08.2020

дата розрахунку......................30.07.2020.................31.07.2020

Євро.........................................32,547.......................32,7812

Долар США..............................27,6913.....................27,679

После полудня доллар отыграл чуть больше копейки.

Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После утреннего кофе, отыгрывая падение доллара в мире и вчерашний подскок Рыжика в самом конце сессии, сузили спред до рабочих 2 копеек и опустились на 7 копеек. После короткой паузы к 11 часам, когда торговля стала набирать обороты, оказалось, что баланс спроса и предложения, как это очень часто бывает последние дни, не совпал с утренними ожиданиями. За 30 минут котировки выросли на 6 копеек, после чего торговля стабилизировалась.

После 12 выросли на 3 копейки, расширили спред до 3 копеек и остановились до конца сессии, активная часть которой закончилась по-пятничному рано.

Официальный курс встретили на уровне вчерашнего закрытия 27.7000 - 27.7300. Относительно открытия выросли на 2 копейки.



Этот день в истории:

2019 - 25.0208 (-6) +265

2018 - 26.8667 (+11) +81



2017 - 25.8548 (-6)

2016 - 24.8065 (+1)