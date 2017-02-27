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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:40
yuri_m Так ваше сообщение тоже зачетное, из него также можно подумать, что вы работаете или находитесь рядом с обменным пунктом (который вам - соседи). Зашли, спросили курсы и получили информацию из первых рук. Можете дать ссылочку где был узкий спред в одну копейку?
Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:49
А зачем заходить и спрашивать? Для этого есть телефон. Позвонил, узнал актуальный курс, договорился. На суммах от 1000 долларов спред был и есть сейчас 1-2 копейки. От 2500 ровно 1 копейка. Это сразу у трёх знакомых оптовиков так - Андрея, Сергея, и Нади.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:24
І по 0.88 $/€ брали?
В ті часи шв. франк був цікавіший,мабуть (в Україні мало хто працював з ним, на жаль).
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― George Orwell
Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:47
а что эти копеечники делают, когда курс за 15 минут падает или растет на 10 коп, ты никогда у Них не интересовался ?
По евро у Них спред 2 коп или все же перестраховываются тремя ?
Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:03
Там же написано - принципово! Мені страховка не потрібна! Мені за державу обідно! І на страховку ще треба було заяву заповнювати! Якщо у вас маса вільного часу, то я вам заздрю!
І в багатьох бутіках ще пропонують безкоштовну воду, каву, чай, цукерки, навіть хороший алкоголь... чому б «Ощадбанку» такий приклад не перейняти!
Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:08
15-50:
Харьков 27.68 - 27.71 (утром 27.67 - 27.72)
Диапазон цен наличного доллара: 27.65..27.68 - 27.71..27.75 (ПОВ, опт).
В большинстве предложений спред 4-5 копеек. Т.е по факту ничего не изменилось, как и на межбанке, утренняя просадка курса была отыграна.
Сумы 27.60 - 27.75 (27.60 - 27.75)
Полтава 27.63..27.65 - 27.73..27.75 (27.65 - 27.73)
Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:11
Ага, прям кинулося євро в іншу сторону! Про що ще нам всім думати?! Навіщо отакі коментарі писати?! Чи сидів-сидів і вирішив щось видати монументальне?!
Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:13
А у меня нет привычки заглядывать в чужой карман. Когда курс летает по 10-15 копеек, то и у оптовиков спред значительно расширяется. А текущий узкий в 1-2 копейки говорит только о том, что есть хороший встречный оборот между покупками и продажами. Набиты заявки в обе стороны, и оптовики просто берут с них свой процент.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:28
А еще для получения страховки нужно указать свои персональные данные. sequence, вы свои данные тоже направо и налево раздаете? Если бабка на базаре предложит отдать ей сканы ваших документов взамен за скидку на стакан семечек, тоже согласитесь?
Я бы на месте Qwerty еще и на х.й бы послал работников обменника за такое предложение.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:35
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з......................31.07.2020.................03.08.2020
дата розрахунку......................30.07.2020.................31.07.2020
Євро.........................................32,547.......................32,7812
Долар США..............................27,6913.....................27,679
После полудня доллар отыграл чуть больше копейки.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После утреннего кофе, отыгрывая падение доллара в мире и вчерашний подскок Рыжика в самом конце сессии, сузили спред до рабочих 2 копеек и опустились на 7 копеек. После короткой паузы к 11 часам, когда торговля стала набирать обороты, оказалось, что баланс спроса и предложения, как это очень часто бывает последние дни, не совпал с утренними ожиданиями. За 30 минут котировки выросли на 6 копеек, после чего торговля стабилизировалась.
После 12 выросли на 3 копейки, расширили спред до 3 копеек и остановились до конца сессии, активная часть которой закончилась по-пятничному рано.
Официальный курс встретили на уровне вчерашнего закрытия 27.7000 - 27.7300. Относительно открытия выросли на 2 копейки.
Этот день в истории:
2019 - 25.0208 (-6) +265
2018 - 26.8667 (+11) +81
2017 - 25.8548 (-6)
2016 - 24.8065 (+1)
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