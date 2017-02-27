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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6120612161226123>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 225
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
111
Ніяких змін не очікую
16%
36
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:40

yuri_m Так ваше сообщение тоже зачетное, из него также можно подумать, что вы работаете или находитесь рядом с обменным пунктом (который вам - соседи). Зашли, спросили курсы и получили информацию из первых рук. Можете дать ссылочку где был узкий спред в одну копейку?
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:49

  Patrick написав:yuri_m Так ваше сообщение тоже зачетное, из него также можно подумать, что вы работаете или находитесь рядом с обменным пунктом (который вам - соседи). Зашли, спросили курсы и получили информацию из первых рук. Можете дать ссылочку где был узкий спред в одну копейку?

А зачем заходить и спрашивать? Для этого есть телефон. Позвонил, узнал актуальный курс, договорился. На суммах от 1000 долларов спред был и есть сейчас 1-2 копейки. От 2500 ровно 1 копейка. Это сразу у трёх знакомых оптовиков так - Андрея, Сергея, и Нади. 8)
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:24

  Автор77 написав:Моя личная стратегия еще с начала введения наличного евро, т.е. много лет назад - была, с допаритетных времен:
-покупка евро на все 100% - высокий профит в результате

І по 0.88 $/€ брали?
В ті часи шв. франк був цікавіший,мабуть (в Україні мало хто працював з ним, на жаль).
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:47

  yuri_m написав:На суммах от 1000 долларов спред был и есть сейчас 1-2 копейки. От 2500 ровно 1 копейка. Это сразу у трёх знакомых оптовиков так - Андрея, Сергея, и Нади. 8)

а что эти копеечники делают, когда курс за 15 минут падает или растет на 10 коп, ты никогда у Них не интересовался ?
По евро у Них спред 2 коп или все же перестраховываются тремя ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:03

  sequence написав:
  Qwerty написав:.. Курс був 27,72, мені сподобався і я підійшов до каси і запитую - візьмете таку суму... Відповідь трішки мене здивувала - візьмемо, але якщо ви придбаєте у нас страховий поліс на 150 гривень! Далі на моє здивування для чого він мені, касир почала аргументовано мені пояснювати як добре бути з таким полісом! Принципово пішов в інший банк і поміняв по 27,65... Добре, що квитки в кіно чи канцтовари не запропонували!

как-то тупо получилось: было бы примерно столько же гривны и страховка, а так только гривна ;)

Там же написано - принципово! Мені страховка не потрібна! Мені за державу обідно! І на страховку ще треба було заяву заповнювати! Якщо у вас маса вільного часу, то я вам заздрю!
І в багатьох бутіках ще пропонують безкоштовну воду, каву, чай, цукерки, навіть хороший алкоголь... чому б «Ощадбанку» такий приклад не перейняти!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:08

15-50:

Харьков 27.68 - 27.71 (утром 27.67 - 27.72)

Диапазон цен наличного доллара: 27.65..27.68 - 27.71..27.75 (ПОВ, опт).
В большинстве предложений спред 4-5 копеек. Т.е по факту ничего не изменилось, как и на межбанке, утренняя просадка курса была отыграна.

Сумы 27.60 - 27.75 (27.60 - 27.75)
Полтава 27.63..27.65 - 27.73..27.75 (27.65 - 27.73)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:11

  Trast написав:Через півтори тиждня євро піде вниз, тобто долар піде на зміцнення, а коли долар зміцнюється , то у нас гривня падає і навпаки.
Рахую, що це якось пов'язано було при Смолії на спекуляціях золота.
Думай те!

Ага, прям кинулося євро в іншу сторону! Про що ще нам всім думати?! Навіщо отакі коментарі писати?! Чи сидів-сидів і вирішив щось видати монументальне?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:13

  SILVER_UA написав:а что эти копеечники делают, когда курс за 15 минут падает или растет на 10 коп, ты никогда у Них не интересовался ?

А у меня нет привычки заглядывать в чужой карман. Когда курс летает по 10-15 копеек, то и у оптовиков спред значительно расширяется. А текущий узкий в 1-2 копейки говорит только о том, что есть хороший встречный оборот между покупками и продажами. Набиты заявки в обе стороны, и оптовики просто берут с них свой процент.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:28

  Qwerty написав:
  sequence написав:
  Qwerty написав:.. Курс був 27,72, мені сподобався і я підійшов до каси і запитую - візьмете таку суму... Відповідь трішки мене здивувала - візьмемо, але якщо ви придбаєте у нас страховий поліс на 150 гривень! Далі на моє здивування для чого він мені, касир почала аргументовано мені пояснювати як добре бути з таким полісом! Принципово пішов в інший банк і поміняв по 27,65... Добре, що квитки в кіно чи канцтовари не запропонували!

как-то тупо получилось: было бы примерно столько же гривны и страховка, а так только гривна ;)

Там же написано - принципово! Мені страховка не потрібна! Мені за державу обідно! І на страховку ще треба було заяву заповнювати! Якщо у вас маса вільного часу, то я вам заздрю!
І в багатьох бутіках ще пропонують безкоштовну воду, каву, чай, цукерки, навіть хороший алкоголь... чому б «Ощадбанку» такий приклад не перейняти!


А еще для получения страховки нужно указать свои персональные данные. sequence, вы свои данные тоже направо и налево раздаете? Если бабка на базаре предложит отдать ей сканы ваших документов взамен за скидку на стакан семечек, тоже согласитесь?
Я бы на месте Qwerty еще и на х.й бы послал работников обменника за такое предложение.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:35

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з......................31.07.2020.................03.08.2020
дата розрахунку......................30.07.2020.................31.07.2020
Євро.........................................32,547.......................32,7812
Долар США..............................27,6913.....................27,679
После полудня доллар отыграл чуть больше копейки.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После утреннего кофе, отыгрывая падение доллара в мире и вчерашний подскок Рыжика в самом конце сессии, сузили спред до рабочих 2 копеек и опустились на 7 копеек. После короткой паузы к 11 часам, когда торговля стала набирать обороты, оказалось, что баланс спроса и предложения, как это очень часто бывает последние дни, не совпал с утренними ожиданиями. За 30 минут котировки выросли на 6 копеек, после чего торговля стабилизировалась.
После 12 выросли на 3 копейки, расширили спред до 3 копеек и остановились до конца сессии, активная часть которой закончилась по-пятничному рано.
Официальный курс встретили на уровне вчерашнего закрытия 27.7000 - 27.7300. Относительно открытия выросли на 2 копейки.

Этот день в истории:
2019 - 25.0208 (-6) +265
2018 - 26.8667 (+11) +81

2017 - 25.8548 (-6)
2016 - 24.8065 (+1)
Сибарит
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