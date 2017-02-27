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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:39
zРадио написав: flyman написав:
Я так розумію, що наступного року побачим знову депозити по 20% в грн
В дорогой гривне таких процентов уже не будет. Только в дешевой (или стремительно дешевеющей)
Так и надо.Дождались девала, НБУ взвинтил ставку и можно спокойно и на хороших уровнях заходить в гривну.Верю в Зе!!!Оно сможет,гг
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goldfinger
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