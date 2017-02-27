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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6120612161226123

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 225
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
111
Ніяких змін не очікую
16%
36
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:39

  zРадио написав:
  flyman написав:Я так розумію, що наступного року побачим знову депозити по 20% в грн


В дорогой гривне таких процентов уже не будет. Только в дешевой (или стремительно дешевеющей)

Так и надо.Дождались девала, НБУ взвинтил ставку и можно спокойно и на хороших уровнях заходить в гривну.Верю в Зе!!!Оно сможет,гг
goldfinger
 
Повідомлень: 592
З нами з: 24.03.15
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