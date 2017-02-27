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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6121612261236124>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 225
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
111
Ніяких змін не очікую
16%
36
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:39

  zРадио написав:
  flyman написав:Я так розумію, що наступного року побачим знову депозити по 20% в грн


В дорогой гривне таких процентов уже не будет. Только в дешевой (или стремительно дешевеющей)

Так и надо.Дождались девала, НБУ взвинтил ставку и можно спокойно и на хороших уровнях заходить в гривну.Верю в Зе!!!Оно сможет,гг
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:07

  uaprofi написав:
  Qwerty написав:[quote="5018404:uaprofi"

врядли уже откатимся
тут бы на 28 остановится
хотя если будет расти как прежде по 20 копеек в день - то в концу недели будет 28.3
сегодня обменки дважды меняли курс
все гребут на себя
грндепо это полный звиздец

Та да... Краще було вкластися в золото! 1901,05 на часі! Фантастичні цифри! Тепер шлях на 1950! Думаю через декілька днів буде така цифра!


может действительно взять золото?
но как? на соседней ветке пишут что не все слитки настоящие
и точно пойдём выше 2000?[/quote]
Було б бажання... До 2000 вже не так і багато залишилося! А на сусідніх і інших гілках пишуть багато, хтось колись писав, що золото в цей час буде нижче 1000 доларів, а євро до долара в паритеті! Правда зараз чомусь цю тему оминають! Аргументів в них ніяких, ну до речі як і в іншої сторони! Якось та буде - головний фактор валютного і інших ринків!
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:14

  zРадио написав:Экономика стран еврозоны обвалилась во 2-м квартале на 12,1%.

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Испании (-18,5%), Франции (-13,8%) и Италии (-12,4%). Испания и Италия - это, соответственно, 2-я и 3-я по величине диаспора наших заробитчан в Европе после Польши...

Зображення

The USA минус 32% а по рынку акций и не скажешь; AAPL, AMZN новые рекорды цены
Так в чем осень встречать в наличных $$$ или все же в дорогом металле :?:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:Щодо деградації... Сьогодні зупинився біля «Ощадбанку», бо треба було терміново поміняти тисячу доларів... Курс був 27,72, мені сподобався і я підійшов до каси і запитую - візьмете таку суму... Відповідь трішки мене здивувала - візьмемо, але якщо ви придбаєте у нас страховий поліс на 150 гривень! Далі на моє здивування для чого він мені, касир почала аргументовано мені пояснювати як добре бути з таким полісом! Принципово пішов в інший банк і поміняв по 27,65... Добре, що квитки в кіно чи канцтовари не запропонували!


Опять взялись за старое. Последний раз нач отделения извинялась и говорила что это кассиры что-то напутали и что никакой страховки не нужно покупать. Но это после того как я на гарячую линию оставил жалобу.
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:27

Результаты интервенций за неделю

На этой неделе 27 -31.07.2020 НБУ купил 38 млн.
Ничего не продавал.
Все интервенции осуществлялись методом фиксированного курса.

По дням:
- понедельник - 18;
- среда - 20.

С начала года чистая покупка составила 723.1 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:30

Глава Минфина не видит оснований для дальнейшей девальвации курса гривни
Основания для влияния на курс гривни отсутствуют, нынешний курс не создаст проблемы для выполнения госбюджета, несмотря на то, что он рассчитан, исходя из среднегодового курса 29,5 грн/$.
Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если у нас ситуация в экономике складывается такая, что курс нужно укреплять или девальвировать, на это нужны основания. На сегодня нет никаких оснований для изменения курсовой динамики", – сказал Марченко.
Гурман
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:40

  sequence написав:
  Alex6 написав:..
а как будет зависит от того как правильно все настроить, скорее всего общество разделится на 3 группы, работающие как сейчас (но уже по желанию), работающие время от времени (блогеры, танцоры, официанты) и не работающие в принципе, никаких особых рисков не видно

чтобы заниматься чем-то в принципе нужна хоть какая-то мотивация и примеры старшего поколения. Уже во втором поколении шаройобство станет доминируещим образом жизни

більшість людства так жило більшість часу,
тільки промислова революція змінили дещо, і то лише для золотого мільярду, який є тепер,
так що вертаємось до природнього стану речей
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:43

  zРадио написав:Экономика стран еврозоны обвалилась во 2-м квартале на 12,1%.

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Испании (-18,5%), Франции (-13,8%) и Италии (-12,4%). Испания и Италия - это, соответственно, 2-я и 3-я по величине диаспора наших заробитчан в Европе после Польши...

Зображення

так в Ісанії на будовах робили, і ця тема давно вже згорнулася,
а в Італії пенсів доглядають, а пенсію там не згортали,
так що не так страшне падіння в єврозоні для заробітчан, як його малюють
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:08

  Ukrainian написав:The USA минус 32% а по рынку акций и не скажешь; AAPL, AMZN новые рекорды цены
Так в чем осень встречать в наличных $$$ или все же в дорогом металле :?:


Смотря, в чем вы сейчас и в чем вы были последние 3 месяца. Если просидели в кэше, то, вероятнее всего, лучше пока там и оставаться - есть риск купить перед 2-й коррекцией. Если в акциях и металлах, которые хорошо прибавили, можно начинать фиксировать профит, ИМХО. По крайней мере на акциях, золото можно держать.

  flyman написав:так в Ісанії на будовах робили, і ця тема давно вже згорнулася,
а в Італії пенсів доглядають, а пенсію там не згортали,
так що не так страшне падіння в єврозоні для заробітчан, як його малюють


Как по мне, род деятельности вторичен, потому что уникальных функий, которые могут выполнять только украинцы, не существует - снижение деловой активности ведет к безработице, и в хорошие времена местное население игнорирует наименее оплачиваемую деятельность, а в плохие - конкурирует за нее с мигрантами. Собственно, мы уже наблюдаем снижение частных валютных переводов на четверть.

PS: Германия вошла в зону дефляции, и это несмотря на рекордные вливания кэша и нулевую ставку ЕЦБ - кто-то еще продолжает называть кризис карантином? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:17

  Alex6 написав:
  sequence написав:
  Alex6 написав:..
а как будет зависит от того как правильно все настроить, скорее всего общество разделится на 3 группы, работающие как сейчас (но уже по желанию), работающие время от времени (блогеры, танцоры, официанты) и не работающие в принципе, никаких особых рисков не видно

чтобы заниматься чем-то в принципе нужна хоть какая-то мотивация и примеры старшего поколения. Уже во втором поколении шаройобство станет доминируещим образом жизни



мотивация та же что и всегда, потребление материальных благ, большинство из которых будет таки недоступно неработающим, это все равно что сейчас в 20 лет сесть на социальную пенсию, никто такого не хочет (отдельные индивидуумы не в счет), в новом мире работа это уже будет не право каждого - но привелегия, которую нужно еще заслужить :)

рано или поздно к этому прийдем, ресурсный дефицит сделает их недоступными неэффективным производителям.

думаю, що від ШІ та автоматизація більше загроза

posting.php?mode=quote&f=4&p=5026463
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