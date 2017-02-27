Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:08

Ukrainian написав: The USA минус 32% а по рынку акций и не скажешь; AAPL, AMZN новые рекорды цены

Так в чем осень встречать в наличных $$$ или все же в дорогом металле The USA минус 32% а по рынку акций и не скажешь; AAPL, AMZN новые рекорды ценыТак в чем осень встречать в наличных $$$ или все же в дорогом металле

flyman написав: так в Ісанії на будовах робили, і ця тема давно вже згорнулася,

а в Італії пенсів доглядають, а пенсію там не згортали,

так що не так страшне падіння в єврозоні для заробітчан, як його малюють так в Ісанії на будовах робили, і ця тема давно вже згорнулася,а в Італії пенсів доглядають, а пенсію там не згортали,так що не так страшне падіння в єврозоні для заробітчан, як його малюють

Смотря, в чем вы сейчас и в чем вы были последние 3 месяца. Если просидели в кэше, то, вероятнее всего, лучше пока там и оставаться - есть риск купить перед 2-й коррекцией. Если в акциях и металлах, которые хорошо прибавили, можно начинать фиксировать профит, ИМХО. По крайней мере на акциях, золото можно держать.Как по мне, род деятельности вторичен, потому что уникальных функий, которые могут выполнять только украинцы, не существует - снижение деловой активности ведет к безработице, и в хорошие времена местное население игнорирует наименее оплачиваемую деятельность, а в плохие - конкурирует за нее с мигрантами. Собственно, мы уже наблюдаем снижение частных валютных переводов на четверть.PS: Германия вошла в зону дефляции, и это несмотря на рекордные вливания кэша и нулевую ставку ЕЦБ - кто-то еще продолжает называть кризис карантином?