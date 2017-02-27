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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6121612261236124

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 225
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
111
Ніяких змін не очікую
16%
36
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:20

  Patrick написав:15-50:

Харьков 27.68 - 27.71 (утром 27.67 - 27.72)

Диапазон цен наличного доллара: 27.65..27.68 - 27.71..27.75 (ПОВ, опт).
В большинстве предложений спред 4-5 копеек. Т.е по факту ничего не изменилось, как и на межбанке, утренняя просадка курса была отыграна.

Сумы 27.60 - 27.75 (27.60 - 27.75)
Полтава 27.63..27.65 - 27.73..27.75 (27.65 - 27.73)

Тернопіль, за курси не скажу, але долара в Раді нема на продаж, гривні теж.
Так що злити дорогий євро і/або купити дешевий долар на разі не в кожному банку можливо.
Два дні тому був дефіцит гривні в Ідеї
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Тернопіль, за курси не скажу, але долара в Раді нема на продаж, гривні теж.
Так що злити дорогий євро і/або купити дешевий долар на разі не в кожному банку можливо.
Два дні тому був дефіцит гривні в Ідеї
это решается открытием текущего счёта, когда то у белочки был вкусный курс но доллара в кассе не было, я купил безналичный доллар разместил на 1 мес. на депозит и через месяц успешно снял всю сумму (предварительно заказав её в нужном мне отделении). Можно и сразу заказать а завтра снять но тогда с комиссией, а с депозита отдают без комиссий. То что 10к$ на сейчас нет почти нигде это - аксиома, ездить по отделениям покупать по 200-500$ - лишние затраты времени и топлива, разместиться на депозит - дешевле.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:41

  Сибарит написав:На этой неделе 27 -31.07.2020 НБУ купил 38 млн.
Ничего не продавал.
Все интервенции осуществлялись методом фиксированного курса.

По дням:
- понедельник - 18;
- среда - 20.

С начала года чистая покупка составила 723.1 млн.

Только забыли сказать за Нафтогаз.
Он по всей видимости в ноль слил новогодний подарок от хутина.
Плюс получил деньги наперед за транзит, так что 3 ярда подарок и транзит до конца года пошли на Межбанк и только небольшая часть осела у НБУ в закромах.
После кратного девала 2015-го года это наихудшие показатели для гривны, по сути дела в поддержку курса гривны и для ублажения нерезов слили почти 3 ярда зелени.
Но ничего,наберем ещё под 7.3 годовых,пока петляем,до выборов всё будет зе, а вот дальше будет цікаво)))

П.с. возмещение НДС было за полгода на уровне 75 ярдов гривен,так что норма это 12 ярдов в месяц,а не 8 с хвостиком и карантин тут не у дел(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:54

"Ненажерливі миші" решили запить зерно из Госрезерва маслицем из вещдоков налоговой милиции :mrgreen:

В Николаеве “испарилось” более 3 тыс тонн арестованного подсолнечного масла
http://ukrrudprom.ua/news/V_Nikolaeve_i ... go_ma.html
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:44

  Гурман написав:Глава Минфина не видит оснований для дальнейшей девальвации курса гривни
Основания для влияния на курс гривни отсутствуют, нынешний курс не создаст проблемы для выполнения госбюджета, несмотря на то, что он рассчитан, исходя из среднегодового курса 29,5 грн/$.
Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если у нас ситуация в экономике складывается такая, что курс нужно укреплять или девальвировать, на это нужны основания. На сегодня нет никаких оснований для изменения курсовой динамики", – сказал Марченко.

після таких заспокоювань, починаю йорзати на табуретці
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flyman
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